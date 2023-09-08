قطع مياه الشرب عن مراكز دراو وكوم أمبو في أسوان.. اليوم وغدًا

يشهد مركزي دراو وكوم أمبو التابعين لمحافظة أسوان، على مدار اليوم وغدًا، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق وقرى نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد لبعض المحطات.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن القيام بأعمال إحلال وتجديد محطات مياه الشرب بكوم أمبو، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه.

وسيتم انقطاع مياه الشرب عن منطقة كوم أمبو و والقرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 8/9/2023، وحتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم ذاته.

قطع مياه الشرب في مركز دراو

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن القيام بأعمال إحلال وتجديد وربط شبكة مياه الشيخ عبدالله بشبكة مياه الشيخ زايد بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان.

وسيترتب على ذلك الأمر قطع المياه عن: "بنبان بحري، والمنصورية الجديدة، وبنبان الجديدة"، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح غد السبت الموافق 9/9/2023، وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمواطنين والجهات المختصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.