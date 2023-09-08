محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال الرصف بعدد من الشوارع والميادين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة تنفيذ أعمال الرصف بعدد من الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية كل في نطاق عمله تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديم كل سبل الدعم وتسخير الإمكانات المتاحة وتذليل العقبات أمام تحسين مستوى البيئة والارتقاء بالمظهر الجمالي لإحياء ومراكز المحافظة بكل الطرق الممكنة.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المقرر.

إزالة المخالفات

كما أوضح محافظ أسيوط، أنه جارٍ إنشاء أرصفة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وذلك عقب إزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق لعدد من الشوارع بمدينة ديروط من بينها شارع القادسية متفرع من شارع فاطمة الزهراء بمنطقة القرشية وإزالة بشارع مدرسة أبوجبل في منطقة أبوجبل، وشارع أبي الدرداء، وميدان أبوجبل الصغير ووضع بلدورات لإنشاء رصيف للمارة وتمهيدًا لأعمال الرصف التي سيتم تنفيذها بهذه الشوارع وفقاً للخطة الاستثمارية للمركز خلال العام الحالي 2023 /2024، فضلاً عن تمهيد وتسوية طريق دشلوط الرئيسي وقرية نزلة ساو وطريق قرية أبوكريم وغيرها من الشوارع والمناطق بالقرى والمدينة.

وذلك لتسهيل النقل والانتقال على أن يتم استكمال باقي الشوارع تباعًا لتعطي الشكل الحضاري والجمالي لمدينة ديروط وذلك بإشراف محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وحسام عبدالناصر يوسف، وحسام الدين خديوي، نائبًا رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والمرافق والرصف وبمشاركة مسؤولي الإدارات والنظافة والمخلفات الصلبة والرصف والإشغالات بالمركز وباستخدام المعدات اللازمة لذلك من الحملة الميكانيكية للمركز كـ(الجليدر، اللوادر، الحاويات،...) وبالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

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