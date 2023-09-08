الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمدة مدينة نيويورك: أزمة المهاجرين "ستدمر" المدينة

المهاجرين
المهاجرين

قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، إن أزمة المهاجرين "ستدمر" المدينة، وكرر دعوته لمزيد من المساعدة الفيدرالية والولائية لمعالجة الأعداد المتزايدة.

وأضاف آدامز فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "هذه القضية سوف تدمر مدينة نيويورك، نحن نستقبل 10 آلاف مهاجر شهريًا"، و"الآن مرة أخرى، اتخذ الناس من جميع أنحاء العالم قرارهم بأنهم سيمرون عبر الجزء الجنوبى من الحدود ويأتون إلى مدينة نيويورك".


ودعا آدامز مرارا وتكرارا إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وحكومة ولاية نيويورك لمساعدة المدينة على تجاوز أزمة المهاجرين. وقال مكتب العمدة فى بيان إن أكثر من 110 آلاف طالب لجوء وصلوا إلى المدينة منذ ربيع 2022.


وتلقت مدينة نيويورك بالفعل حوالى 140 مليون دولار من التمويل الفيدرالى للملاجئ، وهو أكثر من أى مدينة أخرى ليست على الحدود الجنوبية الغربية. أخبر البيت الأبيض حاكمة نيويورك كاثى هوتشول أنه لا يستطيع إرسال المزيد من المساعدة الفيدرالية إلى الولاية، وألقى باللوم على عقبات الكونجرس فى عدم القدرة.

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