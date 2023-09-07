تاو يتحدى الجميع: منتخب جنوب إفريقيا قادر على التتويج بـ"كان 2023"

أطلق الجنوب الإفريقي بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي الحالي ومنتخب البابافافا، تصريحات مثيرة للجدل، قبل انطلاق النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2023"، بـ"كوت ديفوار"، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل 2024.

تاو يتحدى الجميع: منتخب جنوب إفريقيا قادر على التتويج بـ"كان 2024"

قال تاو في تصريحات صحفية، اليوم الخميس:" قادرون على التتويج بالنسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية "كان 2024"، مع احترامنا الشديد لجميع المنافسين".

وأضاف: "نمتلك جيلا رائعا من اللاعبين يستطيع تحقيق ذلك على أرض الواقع، لما لا، فَكرة القدم لا تعرف المستحيل وتعطي لمن يعطيها ويخلص له".

وواصل جناح الأهلي: "التواضع سيكون سلاحنا، خلال تواجدنا بمنافسات كوت ديفوار "2023"، لا يجب أن نعطي الآخرين قيمة أعلى منا".

وأشار تاو إلى أنه يجب على اللاعبين أن يؤمنوا بأنفسهم، نريد فعل شيئا في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، لم يحدث من قبل.

وأتم قائلا: "البطولة فرصة عظمية للجيل الحالي من اللاعبين، نعاني فقط من بعض الإصابات، بمجرد عودة جميع المصابين، سنكون فريقا قويا".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب جنوب إفريقيا، قد ضمن التأهل رسميا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، عقب تربعه على قمة مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة، يليه منتخب المغرب برصيد 6 نقاط، من انتصارين وهزيمة، وأخيرًا منتخب ليبيريا بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين ليودع التصفيات نهائيًا.

يذكر أن بيرسي تاو، يتواجد حاليا قي قائمة منتخب بلاده جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهتي ناميبيا والكونغو الديمقراطية، يومي 9 و12 سبتمبر الجاري على الترتيب، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.