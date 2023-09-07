"نستله مصر" تشارك كراعٍ برونزى فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية برعاية الرئيس السيسى

مشاركة فعاله لنستله من خلال الأعداد والمناقشة وتقديم التوصيات لجلسة "التعريف الجديد لمستقبل صحي ومستدام"

مهيرة حسن: المؤتمر فرصة لعرض رؤية نستله في تعزيز الوعي بالعلاقة بين التغذية السليمة والصحة والاستدامة البيئية



شاركت "نستله مصر" كراعٍ برونزي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعد فرصة استثنائية للخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والأفكار في مجالات الصحة والسكان والتنمية، حيث يهدف المؤتمر لإطلاق استراتيجيات جديدة وفعالة تتناول قضايا السكان.

تأتي مشاركة "نستله مصر" في هذا المؤتمر كجزء من التزامها بالمساهمة في نشر الوعي بأهمية التغذية السليمة لتحسين نوعية الحياة للجميع، اليوم وللأجيال القادمة، للمجتمع وللكوكب الذى نعيش عليه، وكذلك المشاركة الفعّالة في النقاشات وتبادل الرؤى حول كيفية تطوير وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات، ودعم القضايا المتعلقة بالصحة والاستدامة.

شارك فريق "نستله مصر" خلال فعاليات المؤتمر من خلال الإعداد وتقديم جلسة بعنوان "التعريف الجديد لمستقبل صحي ومستدام"، والتى تستهدف مناقشة العلاقة بين التغذيه والرعاية الصحية والاستدامة، وكيفية تأثير ممارسات الرعاية الصحية والنظم البيئية الصحية على المستقبل، وتجمع خبراء من مختلف المجالات لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بكل القطاعات، مثل تأثير الرعاية الصحية على البيئة ودور الممارسات المستدامة في تعزيز الصحة العامة، كما أتاحت الفرصة لتبادل الآراء حول المبادرات الناجحة والأفكار المبتكرة، كما ساعدت في الخروج بتوصيات يتم تقديمها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم نحو التطبيق من أجل الإسهام في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة للمجتمع.

نستلة مصر تشارك فى المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية



خلال الجلسه، قدمت مهيرة حسن، رئيس قطاع التطوير المؤسسي والاستدامة في نستله مصر، رؤية الشركة حول كيفية تحقيق التوازن بين التغذية السليمة، الحياة الصحية والإستدامه البيئية، كما شاركت في الجلسة أيضًا د. سهام المرايد الأستاذة بكلية بحوث التدريس- معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ود.مي علواني الخبيرة فى مجال التنمية المستدامة والرئيس التنفيذى لشركة سالوس جلوبال للمدن المستدامة ود. ناصر أيوب الخبير الاستشارى فى شؤون البيئة والمدير التنفيذى لشركة EPD.

في هذا السياق، قالت مهيرة حسن: "نفخر بمشاركتنا في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، حيث يعتبر فرصة هامة للتأكيد على التزامنا بالمساهمة فى تحسين جودة الحياة للأفراد ومساعدتهم في تبنى أسلوب حياة أكثر صحة، كما تعكس مشاركتنا أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة والمساهمة الفعالة في التنمية".

وأضافت: "الاستدامة لدينا ليست مجرد مفهوم، بل هي جزء أساسي من هويتنا وأهدافنا، نسعى جاهدين للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات التي نعمل بها، وذلك من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتعزيز الوعي بأهمية الصحة والتغذية السليمة وفى ذات الوقت وضع التزامات واضحة للاستخدام المسؤول للموارد بشكل مستدام، ونأمل في أن تسهم مشاركتنا في هذا المؤتمر في تحقيق أهدافنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للجميع".

نستلة مصر تشارك فى المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية

يشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، ويعتبر نقطة الحراك لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع، حيث شهد إطلاق العديد من الإجراءات والتوصيات الهامة في مجال العمل الصحي والسكاني، مما سيسهم في تحسين الوضع الصحي والاجتماعي للمجتمعات على الصعيدين المحلي والعالمي.



وشركة نستله مصر شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة نستلة إس إيه التى يقع مقرها فى سويسرا والتي تعد الشركة الرائدة فى العالم فى مجال التغذية، تواجدت منتجات شركة نستله فى مصر منذ عام 1870. على مدار تاريخها الطويل في مصر، استطاعت نستله النمو بحجم أعمالها فلديها أكثر من 3500 موظف وتوفر أكثر من 8000 وظيفة غير مباشرة في 3 مصانع توفر من خلالها العديد من المنتجات: نسكافيه، نستله بيور لايف، نيدو، نيسكويك، ماجي، كيت كات، سيريلاك وغيرها الكثير. إن خلق قيمة مشتركة في المجتمع هو واحد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية نستله، ولذلك فقد أقامت العديد من الشراكات مع الهيئات المحلية والدولية والحكومية.