الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد فيلم رمسيس باريس.. هيفاء وهبى تستعد لعمل سينمائى جديد

الفنانة هيفاء وهبي
الفنانة هيفاء وهبي

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لخوض بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "جوري"، حيث تعاقدت عليه رسميًا خلال الفترة الماضية، ليتولى إخراجه المخرج مرقس عادل.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن صناع الفيلم يعكفون خلال الفترة الحالية على ترشيحات الفنانين المقرر مشاركتهم بجانب هيفاء وهبي، لإبرام التعاقدات معهم خلال الفترة المقبلة، كما يعكف المخرج مرقس عادل على معاينة أماكن التصوير بعد الانتهاء من الاتفاق على كل تفاصيل العمل وتحديد الخطوط العريضة له، على أن ينطلق تصويره بنهاية الشهر الجاري.

آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس"، والذى عرض في  موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان "ما بضعفش" خلال الفترة الماضية على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلي فهد.

كما أحييت هيفاء عدة حفلات غنائية خلال الفترة الماضية بالساحل الشمالي أثناء تواجدها هناك لقضاء عطلة صيفية، وتحرص على مشاركة تفاصيل حياتها الفنية واليومية ونشر صور حفلاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هيفاء أخر أعمال هيفاء وهبي فيلم رمسيس باريس فيلم جوري

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