تنقذ حياة المواطنين.. "إعلام النواب" تشيد بتركيب أجهزة الرجفان القلبي بالأماكن العامة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بـمجلس النواب، إن اتجاه الدولة ممثلة في وزارة الصحة لوضع خطة للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، تستهدف السرعة في إنقاذ حياة المواطنين إثر تعرضهم لأزمة قلبية مفاجئة.

أزمات قلبية مفاجئة

وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بـمجلس النواب في تصريحات صحفية لها، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الوفاة بين الشباب وكبار السن نتيجة أزمات قلبية مفاجئة وعدم القدرة على إنقاذ حياتهم بسرعة، لافتة إلى أن الدولة نجحت في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في العديد من الأمراض.

ربط أجهزة إزالة الرجفان القلبي بجهاز GPS على الهواتف الذكية

وأكدت أن قيام وزارة الصحة بنشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة، من خلال ربطها بجهاز GPS على الهواتف الذكية تستهدف إنقاذ حياة المواطنين عند تعرضهم لأزمات قلبية مفاجئة، ونقلهم إلى أقرب مستشفى لاتخاذ اللازم.

تجارب ومبادرات عالمية لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين



وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى تبني تجارب ومبادرات عالمية لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين في كافة التخصصات لإنقاذ حياتهم، مؤكدة على أن الدولة نجحت في إيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة والمفاجئة التي تهدد حياة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن المراض المزمنة وعلاج فيروس سي وعلاج الأطفال بالمدارس.

يشار إلى أن مجلس الوزراء استعرض الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.