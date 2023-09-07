محافظ أسوان يكلف بعمل تكاسي حجرية بجزيرة الفوزة لحمايتها

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية للتعامل مع الانهيار الذي شهده البر الشرقي لجزيرة الفوزة التابعة لقرية الرديسية بحري بإدفو نتيجة الدوامات والتيارات المائية المفاجئة، وهو ما أسفر عن انهيار في 4 أحواش فارغة، ودون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث أن الجزيرة لا يوجد بها سكان، وغير مرفقة، وتوجد بها فقط زراعات وأحواش.

قرارات محافظ أسوان

وكلَّف اللواء أشرف عطية، مديرية الري بقيادة المهندس محمد علي، رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان؛ للمتابعة الميدانية لجزيرة الفوزة، فضلاً عن الإسراع بعمل تكاسى حجرية لحماية الجزيرة من أى دوامات أو تيارات مائية خلال الفترة المقبلة.

فيما قام إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالتواصل أيضًا مع إدارة حماية النيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مديرية الري للحفاظ على هذه الجزيرة من أي انهيارات مستقبلية.