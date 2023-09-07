الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع ملابس جديدة على 350 أسرة ضمن الأولى بالرعاية فى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظَّمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 350 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى: كفر حجازي، ومنشأة السلام، ومنطقة الجمهورية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

بقري كفرحجازى ومنشأة السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية توزيع الملابس الجديدة بالمجان جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأسر الأولى بالرعاية

مواد متعلقة

تحت مظلة التحالف الوطني.. توزيع 3400 قطعة ملابس على المستحقين بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: شاطئ النخيل تجربة نموذجية نسعى لتعميمها (حوار)

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

التحقيقات فى تفحم وإصابة 4 بمصر القديمة: النيران اشتعلت بمخزن بويات

71 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال