توزيع ملابس جديدة على 350 أسرة ضمن الأولى بالرعاية فى الغربية

نظَّمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 350 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى: كفر حجازي، ومنشأة السلام، ومنطقة الجمهورية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.