الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"رويترز": ولى العهد الكويتى يزور الصين هذا الشهر

ولي عهد الكويت
ولي عهد الكويت

يزور ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،  الصين في وقت لاحق هذا الشهر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ووكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

 ووفقا للوكالة، التقى وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع السفير الصيني لدى الكويت؛ تمهيدا للزيارة المرتقبة لولي العهد، والتي سيرأس خلالها وفدا يضم وزراء الخارجية والنفط والمالية والتجارة.

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روسيا وصربيا والأرجنتين.. أبرز الحضور فى مؤتمر مبادرة الحزام والطريق فى الصين 

وقد أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن أن 90 دولة أكدت حضور مؤتمر مبادرة الحزام والطريق، الذي سيعقد في أكتوبر، من بينها روسيا والأرجنتين وصربيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي (BRF) سيعقد في بكين في أكتوبر، حيث يصادف عام 2023 الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق (BRI).

ووفقا لمانقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية صينية فإنه من المتوقع أن يحضر العديد من الزعماء الأجانب، بمن في ذلك الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة للصين في أكتوبر عندما تستضيف البلاد منتدى "الحزام والطريق"، حسبما قال مساعد بوتين "يوري أوشاكوف"  مؤخرًا، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال أوشاكوف، حسب تقرير لصحيفة "جلوبال تايمز": "لقد تلقينا دعوة ونخطط للذهاب إلى الصين".

وقالت وزارة الخارجية الصينية: إن البلاد وقّعت وثائق تعاون بشأن الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، مؤخرا، في مؤتمر صحفي: "على مدى العقد الماضي حقق تعاون الحزام والطريق نتائج مثمرة"، مضيفا أنه أنشأ أكثر من 3000 مشروع تعاون وحشد ما يقرب من تريليون دولار من الاستثمارات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. 

قمة العشرين

وأعلنت السلطات في بكين عن أن رئيس الوزراء الصيني سيترأس وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين بالهند، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

روسيا ولى العهد الكويتى الصين وزير الدفاع الكويتي رويترز

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