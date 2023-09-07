جمال رائف يبرز أهمية إطلاق مصر مؤتمر الصحة والسكان والتنمية 2023

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن إطلاق الحوار المجتمعي جاء لتحديد اتجاهات الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، مؤكدًا أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 تُعد حدثًا مهمًا للغاية، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بقضايا الصحة والسكان وخلق تنمية مستدامة بسبب التهام الزيادة السكانية لثمار التنمية.

وأضاف رائف في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستطلع آراء الأطباء والمتخصصين والمعنيين بالأمر في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، خاصة وأن الدولة تتجه طوال الوقت نحو بناء إنسان قوي يسهم في بناء قدرته الإنتاجية لدعم اقتصادها ليصبح قيمة مضافة في بناء الدولة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تهتم هذه الاستراتيجية بما تم التخطيط له خلال السنوات الماضية في إطار تعزيز المبادرات الصحية التي كان لها دورًا مهمًا للغاية في القضاء على بعض الآفات المستعصية على المجتمع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تأخذ خطوات جادة في تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها في بعض المحافظات.

وكان قد شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة والسكان وعدد من شركات الأدوية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بروتوكول التعاون الأول بين وزارة الصحة وشركة "باير ليمتد إيجيبت"، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، ومن جانب شركة باير الدكتور هيوجو هاغن رئيس شركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، وذلك بحضور السفير الألماني بمصر فرانك هارتمان.