النقل: تقديم كل أشكال الدعم اللوجستى لسائقى الشاحنات على الحدود المصرية السودانية

أصدرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بيانًا إعلاميًا بشأن جهود الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، لحل مشكلة تكدس الشاحنات على ميناءي أرقين وقسطل البريين، حيث أشار البيان إلى الحقائق التالية:

1. يرجع هذا التكدس إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية– أشكيت السودانية)، وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية (أرقين– قسطل) 24 ساعة/ يوم، مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية من 4: 5 ساعات/ يوم.

2. تتوافر بالموانئ المصرية (أرقين– قسطل) أجهزة الكشف (X-RAY) وغيرها من الأجهزة الحديثة، والتي تساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ المصرية.

تقديم كل الخدمات اللوجستية للسائقين المصريين

3. تم تنفيذ زيارة ميدانية مؤخرًا من خلال لجنة برئاسة اللواء/ أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء/ أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء/ عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وممثلي كل الجهات المعنية بالدولة بزيارة منفذ أرقين البري على الحدود المصرية السودانية، لمتابعة جهود الدولة في تقديم كل الخدمات اللوجستية للسائقين المصريين، وكذلك زيارة منطقة المحايد بين الميناء المصري والميناء السوداني، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلى السائقين المصريين وإلى الجانب السوداني.

4. بناء علي التنسيق بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومحافظة أسوان، تم تنفيذ عدد 2 منطقة لوجستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبوسمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى دولة السودان، حيث تشمل تلك المناطق خدمات إعاشة متنوعة "كافيتريات– مناطق رعاية صحية– دورات مياه".

5. تم تحديد نقاط إتصال بين المناطق اللوجستية المشار إليها ومسئولي ميناءي قسطل وأرقين، لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها، مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك.

6. يتم تقديم الدعم اللوجستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبوسمبل وأرقين، وأبوسمبل وقسطل (مياه– مواد غذائية– دعم طبي)، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلي الجانب السوداني.

7. التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، من خلال مديري ميناءي قسطل وأرقين، وميناءي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري، حتى يمكن إدخال عربات أخري.

8. تم صدور تعليمات السماح بمبيت العربات المصرية داخل ميناءي قسطل وأرقين المصريين حال إنهاء إجراءاتها وعدم وجود مكان للانتظار في منطقة المحايد.

9. قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري بمخاطبة نظيره السوداني عن طريق جهات الاختصاص (وزارة الخارجية)، لاتخاذ الإجرارات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان.