الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقدم البلاغ ضد صاحب "عُمرة البدل" يكشف أهم التهم الموجهة إليه

أمير منير صاحب تطبيق
أمير منير صاحب تطبيق عُمرة البدل

قال المحامي هاني سامح، مقدم البلاغ ضد أمير منير، صاحب تطبيق "عُمرة البدل"، إنه تم القبض على هذا الشخص بالأمس وفقًا لما نشرته عائلته وأصدقاؤه، وذلك بعد تقدمه ببلاغ ضده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أن أمير منير، ارتكب جريمة النصب باسم الدين والاتجار به واستغلاله الدين للتربح وكسب الأموال.

إننا أمام واقعة نصب واضحة وصريحة واستغلال للدعوة والخطابة 

وتابع أنه أمام واقعة نصب واضحة وصريحة واستغلال للدعوة والخطابة في غسل عقول الشباب الذين وصل عددهم لـ8 ملايين شاب وفتاة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، من تحريم الغناء وتدخله في الدين، كما أنشأ منصة إلكترونية لتلقي تبرعات.

مقدم البلاغ ضد أمير منير تطبيق عمرة البدل استغلاله الدين كسب الأموال جريمة النصب باسم الدين واقعة نصب واضحة

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