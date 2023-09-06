الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمد البشارى: الوسائل العصرية للخطاب الدينى لها دلالة كبرى

الدكتور محمد البشاري،
الدكتور محمد البشاري،

وصل الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 9- 10 سبتمبر 2023.

وصول وفد من العلماء المشاركين فى مؤتمر "الفضاء الإلكترونى والذكاء الاصطناعى"

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كان في استقبال أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة وشريف محمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشاد د. محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذه الرعاية له دلالة كبرى في العناية بكل ما هو ديني وإسلامي، وعناية سيادة الرئيس بالأمن الروحي للشعب المصري والعالم أجمع، وإقامة الحجة على من يريد أن يختزل الاسلام أو يسرق حضارتنا أو يسطو على ثقافتنا.

ووجه الدكتور محمد البشاري الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا المؤتمر الفريد، مؤكدًا أن ذلك ليس أولي خطواته في تجديد الخطاب الديني وإصلاحه واعتماده على أسس متينة من حيث مخاطبة الواقع المعاصر.

وأضاف د. محمد البشاري أن هذا الحدث هو الأول من نوعه، حيث تجتمع قيادات العالم الإسلامي في سبيل إيجاد آليات جديدة متفق عليها من أجل تصحيح صورة الإسلام داخليًّا وخارجيًّا، مبينًا أن المؤتمر يناقش قضية محورية وهي ما تسمى بالفضاء الإلكتروني الذي أصبح شغل شبابنا الشاغل، حيث يستمد كثير من الشباب المعلومات الدينية والفكرية والثقافية من خلالها فيما يؤثر سلبًا أو إيجابًا في صناعة الإنسان.

ويتوالى حضور الوفود الدولية للمشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 9 - 10 سبتمبر 2023.

الدكتور محمد البشاري،
الدكتور محمد البشاري،
الدكتور محمد البشاري،
مؤتمر الفضاء الإلكتروني الوسائل العصرية للخطاب الديني الفضاء الإلكتروني الرئيس عبد الفتاح السيسي الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني

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