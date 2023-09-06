"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل حادث طعن فى البلدة القديمة بالقدس

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل حادث الطعن الذي وقع في البلدة القديمة بالقدس وأسفر عن 3 إصابات.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن بعض وسائل الإعلام العربية أكدت وقوع 3 إصابات في صفوف المستوطنين جرّاء حادث الطعن، إحدى هذه الإصابات وُصفت بالخطيرة.

وأضافت أن بيانات شرطة الاحتلال تذهب إلى أن خلفية هذا الحادث أمنية أي أن منفذ العملية فلسطيني ونفذ العملية بدوافع أمنية قومية.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت النار بالقرب من الشاب الفلسطيني منفذ العملية وفي الهواء لكن لم يتم الحديث عن إصابة منفذ العملية لكن تم اعتقاله وسحله إلى مراكز التحقيق.

وتابعت: "تم تقديم الإسعافات للمصابين، وهناك بعض الأنباء تشير إلى أن خلفية الحادث جنائية" مؤكدة أن شرطة الاحتلال حوّلت مكان الحادث إلى ثكنة عسكرية.