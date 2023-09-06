رئيس جامعة القناة: مشاركة الطلاب في اللقاءات القمية هدفها تحقيق التواصل بين شباب الجامعات

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة الطلاب في اللقاءات القمية هدفها تحقيق التواصل بين شباب الجامعات، بما يحقق الترابط وتبادل الثقافات والمهارات ودعم الصداقة بين طلاب الجامعات المختلفة، وهذا هو السبيل الأساسي للتنمية ورخاء المجتمعات من خلال طلابها.

استقبال حافل للطلاب

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، لوفد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية المشارك في أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بحلوان.

بحضور الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد، العميد بقطاع الطب والعلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبدالهادي، منسق عام الجامعة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والطالبة سلمى محمد رئيس اتحاد طلاب الأهلية.

وتابع مندور، أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري ودعمهم وبناء قدراتهم يأتي تأكيدًا على دورهم الريادي في قيادة مسيرة البناء والإنماء والتنمية، باعتبارهم مشروعًا قوميًا للوطن.

هذا وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالتمثيل المشرف، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة بفعاليات الأسبوع الذي يُمثل أكبر فعالية للأنشطة على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم التوفيق.

تجارب متميزة

ومن جانبه أشار الدكتور عادل حسن، أن طلاب الأهلية، قادرون على المنافسة وحصد الجوائز، لافتًا إلى أنهم خاضوا تجارب متميزة في اللقاءات القمية، مما يؤهلهم للمشاركة والمنافسة بفعاليات الأسبوع، مؤكدًا أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلابها تحظى برعاية ودعم كبير من الجامعة الأم وقيادتها.

فيما ثمّنت الدكتورة غادة حداد، للطلاب التوفيق وتحقيق المراكز المتقدمة، موجهة كلمة للطلاب المشاركين، حثتهم فيها على الالتزام والتمثيل المشرف للجامعة الأهلية وقناة السويس معًا.

وفي نهاية اللقاء، حرص الطلاب على التقاط الصورة التذكارية مع القيادات الجامعية، توثيقًا لمشاركة أول دفعة لطلاب الجامعة الأهلية بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ 13.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث عشر، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن" خلال الفترة من 8 : 14 سبتمبر الجاري، والذي يحظى برعاية واهتمام من الدولة المصرية، كونه مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية والمعاهد العليا، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.