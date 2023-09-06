الإسبانى كيبا يكشف أسباب اختياره ريال مدريد بدلًا من بايرن ميونخ

كشف النجم الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى ريال مدريد، أسباب اختياره النادي الملكي، ورفضه الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي.

وكان كيبا قريبًا من الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي، قبل أن تتحوّل الدفة إلى ريال مدريد، من أجل تعويض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ويغيب تيبو كورتوا عن صفوف ريال مدريد في الموسم الجاري 2023/ 2024؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كيبا يكشف أسباب اختياره ريال مدريد ورفضه الانضمام إلى بايرن ميونخ

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات كيبا أريزابالاجا، الذي قال: "بايرن ميونخ؟ إنه فريق كبير، ولكنني أحب ريال مدريد للغاية".

وأضاف: "ارتداء قميص ريال مدريد كان بمثابة حلم كبير لي، وعندما يتواصل معك هذا النادي، فإن الخيار يكون سهلًا"، موضحًا: أن "المدرب ماوريسيو بوكيتينو كان يريد استمراري في تشيلسي، والاعتماد عليّ في المباريات المقبلة".

وتابع: "لكنني كنت أريد خوض تحدٍ جديد، ريال مدريد يظل ريال مدريد".

وعن مواجهته لفريق ريال مدريد من قبل، قال كيبا: "لقد واجهت ريال مدريد 3 مرات مع تشيلسي، لقد كانت مباريات قوية وشرسة، وبها الكثير من التحديات".

وواصل: عندما كنت أتواجد في ملعب "سانتياجو برنابيو"، كنت أتجه يسارًا لغرف الملابس الخاصة بالفريق الزائر، ولكن في داخلي كنت أريد التوجه يمينًا إلى غرف ملابس ريال مدريد.

واختتم كيبا تصريحاته: "الآن أشعر كما لو أنني في بيتي، أتمنى مساعدة هذا الفريق في مواصلة الانتصارات وتحقيق كل الألقاب الممكنة".

كيبا أريزابالاجا ينضم إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم

وانضم كيبا أريزابالاجا إلى صفوف ريال مدريد، قادمًا من تشيلسي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى يونيو 2024.

ولم يذكر ريال مدريد، في بيانه، ما إذا كان يوجد خيار للشراء في عقده، لكن تقارير صحفية تؤكد بأنه لا يوجد ذلك الخيار.