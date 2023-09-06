الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: المساس بالوضع التاريخى للقدس مرفوض تمامًا

اجتماع أعمال الدورة
اجتماع أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن المساس بالوضع التاريخي للقدس أو المسجد الأقصى مرفوض تمامًا، جملة وتفصيلًا، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل دائم ومستدام.

وأضاف شكرى، خلال اجتماع أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، أن التأكيد على دعم الحل للقضية الفلسطينية، يجب أن يكون بناء على الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الجامعة العربية تؤكد تمسكها بمبادرة السلام العربية.

وتابع وزير الخارجية أن حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

وانطلقت، منذ قليل، أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

ويشارك في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، ووزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبيا، ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا.

وزير الخارجية سامح شكري المسجد الأقصى التاريخي للقدس آخر مستجدات القضية الفلسطينية القدس

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