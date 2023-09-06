السيطرة على حريق شقة بمدينة العمال في إمبابة وشقتين بالصف والهرم

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة مدينة العمال في إمبابة قبل امتداد النيران للعقارات المجاورة دون إصابات.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة مدينة العمال في إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق الذي اشتعل بشقة بالعقار، وإخماد النيران دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بشقتين في الصف والهرم

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بشقتين بمنطقتي الصف والهرم دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بشقة سكنية في قرية غمازة الصغرى بالصف، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

كما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية بمنطقة المريوطية هرم، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطروا على النيران وتمكنوا من إخمادها دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إخماد حريق اشتعل بشقة في صفط اللبن ببولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور دون إصابات، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، حيث توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة في عقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.