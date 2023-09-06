الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أفضل وأنقى الناس".. ماذا قال أصدقاء الطبيب ضحية عقار حدائق القبة المنهار عنه؟

الطبيب ضحية عقار
الطبيب ضحية عقار حدائق القبة

“الموت بينقي يا محمود.. انت من أنقى الناس في الدفعة” حالة من الحزن سادت بين أصدقاء الطبيب محمود زين، ضحية حادث انهيار عقار حدائق القبة 

 

الطبيب ضحية عقار حدائق القبة 

وقال أصدقاء المتوفى إنه كان جراح تجميل من دفعة 2010، أي أن عمره حوالي 33 عامًا، توفي مع والده ووالدته وآخر في انهيار عقارهم المكون من أربعة طوابق بمنطقة منشية الصدر في حدائق القبة.

الطبيب ضحية عقار حدائق القبة 

وتابع أصدقاء المتوفى أنهم لم يروا منه أي شر وكان مثال للخير والروح المتفائلة دائمًا، واستشهدت أخرى بطيب أخلاقه قائلة: «من أنضف وأجدع الناس في دفعتنا، عمري ما هنسى لما نزلت من بيتك مخصوص وفتحت عيادتك عشان تخيط جرح عميق لابني ورفضت رفض قاطع حتى تأخد ثمن الخامات، وكل واحد في دفعتنا ليك فضل عليه، الموت بينقي يا جماعة والله، خبر حزيييين بكل ما في الكلمة من معني ربنا يجعل كل خير عملته في ميزان حسناتك يارب».

وقال محمود صلاح، صديق المتوفى: «من يموت تحت الدفن شهيد»، ونعى صديقه بصورة تجمعهما في العمل.

الطبيب ضحية عقار حدائق القبة 

وتواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة انهيار عقار في شارع ترعة الجبل بمنطقة منشية الصدر، في حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، وجارِ انتشال باقي الضحايا.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود حيث كشف أحدهم عن تفاصيل استخراج جثة الحاج زين وأسرته من أسفل أنقاض العقار، حيث تبين أن العقار سقط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قبل الفجر.

وتابع الشاهد أن الأهالي استيقظوا على صوت استغاثات وصرخات وضجيج وتبين أن العقار بجوارهم ينهار فحاولوا مساعدة الأهالي قبل وصول النجدة، ونجحوا في استخراج جثة الحاج زين المسن ونجله، ثم استكملت قوات الحماية المدنية نشل باقي أفراد أسرته حيث تم استخراج جثة نجله «محمود»، وجثة الزوجة وآخر، ونقل الفتاتين «شيماء وآية وإسلام» للمستشفى في حالة حرجة.

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