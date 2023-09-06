الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الروسي يحبط هجوما للقوات الأوكرانية ويعلن مقتل 600 جنديا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بلغت 600 قتيل على الأقل وعشرات الآليات العسكرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الروسية نفذت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت قاعدة تدريب لمجموعات تابعة للقوات الأوكرانية.

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هجمات لمجموعات أوكرانية

وأوضحت وزارة الدفاع أنه في محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية بالتعاون مع سلاح الطيران والمدفعية، 10 هجمات لمجموعات أوكرانية، وألحقت خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 280 جنديا وتدمير دبابة، وعدد من الآليات العسكرية الأخرى.

وأشارت إلى أنه على محور كراسنوليمان تم القضاء على 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين مدرعتين ومنصة مدفعية ذاتية الدفع.

تدمير مركبات قتالية ومدافع ذاتية الدفع من صنع أمريكي

وتابعت وزارة الدفاع الروسية، أنه على محور زابوروجيه صدت القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 4 هجمات للعدو، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت 40 جنديا، كما تم تدمير دبابة ومركبات قتالية ومدافع ذاتية الدفع من صنع أمريكي.

وعلى محور خيرسون، نتيجة الغارات الجوية ونيران المدفعية الروسية، بلغت خسائر العدو 65 جنديا و4 مركبات ومدافع "هاوتزر".

كما أكدت الدفاع الروسه اعتراضها أمس 12 قذيفة صاروخية أطلقتها منظومات "هيمارس" الأمريكية، كما تم إسقاط 17 طائرة أوكرانية مسيرة.

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وفي وقت سابق اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسية، أحد سكان مقاطعة روستوف، نقل معلومات بشان إحدى المنشآت العسكرية بإقليم كراسنودار لأوكرانيا، وتم فتح قضية جنائية تحت بند "الخيانة العظمى".

وقال ممثل الخدمة الصحفية للأمن الفيدرالي إن المحققين أثبتوا أن المتهم كان أحد سكان منطقة روستوف يبلغ من العمر 23 عاما، يتواصل مع شخص يستخدم رقم هاتف أوكراني، ويقدم نفسه كممثل للتشكيلات العسكرية في أوكرانيا، وأعرب المواطن الروسي خلال المحادثة عن دعمه لأوكرانيا والأنشطة المناهضة لروسيا.

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