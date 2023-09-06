"الداخلية" تكشف حقيقة "الفيديو المثير للجدل" في البرلس

نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الادعاء بانتشار الأعمال المنافية للآداب بـمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ واستخدام بعض الأشخاص للأسلحة البيضاء وتعديهم على من يقوم بالاعتراض.

وتبين عدم صحة ما تم نشره، وبسؤال الأجهزة الأمنية "القائم على النشر"، قرر بقيام بعض الأهالي بإخباره أنهم شاهدوا بعض الأشخاص جالسين على رافد الطريق الدولى المُطل على بحيرة البرلس بحالة غير طبيعية فاعتقدوا قيامهم بارتكاب أعمال مخالفة للقانون، ونفى تعرضه للتعدي من هؤلاء الأشخاص، وأنه قصد من نشر الخبر توعية المواطنين.

كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات للأجهزة الأمنية أو محاضر بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على الأهالى باستخدام سلاح أبيض لاعتراضهم على تواجدهم بذات المنطقة.

ضبط المتهمين بالتشاجر فى بسوهاج

تداول على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام مجموعة من الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة بالتهجم على أحد المحال التجارية ملك (أحد الأشخاص وأنجاله – بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) مستخدمين أسلحة بيضاء وإتلاف محتوياته وسرقة مبلغ مالى منه.

وبفحص الأجهزة الأمنية تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16/8/2023 تبلغ لمركز شرطة طما بسوهاج بحدوث مشاجرة بداخل محل حدايد وبويات ملك والد الشاكى بين طرف أول: (والد الشاكى"مصاب بجروح وكدمات"، والدته، وشقيقه "مصاب بسحجات متفرقة")، طرف ثان: (شقيق زوج خالة الشاكى ونجل عمه "أحدهما مصاب بسحجات متفرقة" – مقيمان بدائرة مركز شرطة طما)، وذلك على إثر خلافات عائلية بين خالة الشاكى وزوجها، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب نتج عنها الإصابات المُشار إليها وحدوث تلفيات بالمحل ، وتم ضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.