الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلي بالمحلة الكبرى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلي بحي ثان المحلة الكبرى في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح رحمي، أن مراحل التطوير شملت عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملًا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

تطوير وتجميل المحلة الكبرى

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة المحلة الكبرى في كل القطاعات بها بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كل العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المالية والسكان، الشؤون القانونية لمناقشة مستجدات الأعمال في تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما وجّه رحمي، بضرورة المتابعة المستمرة لسرعة نهو كل المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

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