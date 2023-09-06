تقرير أممى يوضح بالأرقام مأساة شعب السودان منذ بداية الحرب

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر منذ منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجاء في بيان “أوتشا” أن التطورات الإنسانية في السودان حتى 31 أغسطس الماضي، تضمنت نزوح حوالي 4.8 مليون شخص داخل وخارج السودان، بسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأشار البيان إلى أن نحو مليون شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، فيما أجبر ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من أربعة أشهر.

انتشار الحصبة

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة، و84 حالة وفاة مرتبطة بها في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف وكسلا والجزيرة وغرب كردفان ونهر النيل وشمال دارفور والبحر الأحمر.

ونوهت بأن نحو نصف الأشخاص الذين يعانون من الانعدام الغذائي الحاد في السودان موجودون في ولايات الخرطوم ووسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور وجنوب كردفان، وهي الولايات الأكثر تضررا من النزاع.

وذكر البيان أنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 إلا بنسبة 26.4 في المائة، حيث تم استلام 676.9 مليون دولار حتى 31 أغسطس.

وقدرت وزارة الصحة الاتحادية في السودان أن تفشي الأمراض المرتبطة بالنزاع وتدهور النظام الصحي، من بين عوامل أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بالحرب، أدت إلى وفاة حوالى 6200 شخص في أنحاء السودان، بحسب "اليونيسف".

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، التي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.

ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.