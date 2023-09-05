سفير أمريكا الجديد فى إسرئيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح وزير الخزانة الأمريكي السابق «جاك لو» لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

ويكون «جاك لو» سفيرًا لدى إسرائيل خلفًا لـ«توماس نايدز» السفير الأمريكي الحالي في تل أبيب.

من هو سفير أمريكا الجديد في إسرائيل؟

«جاكوب جوزيف لو» هو وزير الخزانة الأمريكي السابق، حيث تولى ذلك المنصب لمدة أربع سنوات منذ أواخر فبراير عام 2013، وحتى يناير 2017، بالإضافة إلى أنه شغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في الفترة ما بين يناير 2012، ويناير 2013، خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

يبلغ «جاك لو» 68 عامًا، وتخرج من جامعة هارفرد، وينتمي لعائلة يهودية كانت تعيش في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث التحق بالمدارس العامة داخل الولاية.

جاك لوي السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل

«جاك لو» يهودي ملتزم

يحظى السفير الأمريكي الجديد المرشح لدى إسرائيل بدعم الجالية اليهودية الموجودة في الولايات المتحدة، حسبما نشر موقع «والا» الإسرائيلي.

و«لو» هو يهودي ملتزم، حيث كان يحرص على مراعاة تعليم «السبت» في اليهودية خلال توليه العديد من المناصب في الحكومة الأمريكية.

وكذلك، كان «لو» يعد هو حلقة الاتصال الرئيسية بين الجالية اليهودية في الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية خلال إدارتي أوباما، والرئيس الأمريكي السابق «بيل كلينتون».

سر توقيت تعيين «جاك لو» سفيرًا في إسرائيل

تشهد العلاقات بين أمريكا وإسرائيل توترًا وتراجعًا واضحًا بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجو بايدن، فهناك خلافات قوية في رؤية الجانبين لعدد من الملفات، وهي خلافات تستوجب التجميد أو التهدئة في إظهارها للعلن على الأٌقل.

جاك لو يؤدي اليمين كوزير للخزانة الأمريكية أمام «بايدن» عندما كان نائبًا لأوباما

«جاك»، الذي تولى مناصب عدة في الإدارات الأمريكية التي انتمت للحزب الديمقراطي، تعامل مع مواقف وملفات مشابهة للموقف المعقد في العلاقات بين إسرائيل وأمريكا، وبحكم الخبرة التي اكتسبها يمكنها التعامل مع التحدي الحالي، كما أنه يحرص دائمًا على إعلان دعمه لإسرائيل رغم انتقاده لنتنياهو.

في عام 2016، فترة حكم أوباما، دعم جاك عدم استخدام أمريكا لحق النقض «الفيتو» على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، مبررًا ذلك بأن «الفيتو الأمريكي» لا يكون في صالح تل أبيب دائمًا.

ومن المتوقع أن يكون جاك أحد أهم أدوات بايدن لتنفيذ سياسته مع «حكومة نتنياهو» بآلية أكثر ملائمة لتوترات الحالية بين تل أبيب وواشنطن، دون تفاقمها، خاصةً في الوقت الحالي.

لقاء سابق بين جاك لو ونتنياهو

تقديرات إسرائيلية عن سفير أمريكا الجديد

وتقول التقديرات الإسرائيلية إن تعيين شخص ذات أهمية كبيرة مثل «جاك لو» كونه تولى عدة مناصب حكومية مهمة في أمريكا تشير إلى الأهمية التي يوليها بايدن للعلاقات مع إسرائيل، خاصة في الفترة الحالية.

والفترة الحالية في إسرائيل تشمل أزمة داخلية بسبب التعديلات القضائية التي يدعمها نتنياهو وترفضها المعارضة الإسرائيلية، ما أدى إلى مظاهرات ضخمة وحالة استقطاب تشهدها إسرائيل لأول مرة.

وتحاول إدارة بايدن تفكيك الأزمات الحالية مع تل أبيب، بالتزامن مع الترويج لاتفاق تطبيع شامل للعلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

جاك لو وأوباما

كواليس تعيين سفير أمريكي جديد في إسرائيل

أبلغ البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، رؤساء المنظمات اليهودية بقراره حول بتعيين جاك لو في منصب سفير أمريكا لدى إسرائيل، بحسب ما نشره «والا» الإسرائيلي.

من جانبها، أكدت المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة تأييدها لترشيح «لو» في ذلك المنصب، مشددةً على ترحيبها بالقرار.

ومن المتوقع أن يخضع «جاك لو» لجلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وبعدها يتم التصويت للموافقة النهائية على تعيينه.