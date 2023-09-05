قادة الأحزاب فى ندوة «الدستور»: السيسى رجل المرحلة.. ودعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب لاستكمال الملفات المفتوحة

شدد عدد من قادة الأحزاب السياسية على ضرورة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات التى تحققت على يديه منذ ٢٠١٤، واستكمال «الملفات المفتوحة» التى لم تنته بعد.

ووصف قادة الأحزاب، خلال استضافتهم فى ندوة «الدستور»، تولى الرئيس السيسى فترة حكم جديدة بأنه «ضرورة وواجب»، كاشفين عن أسباب رؤيتهم هذه، وكذلك خطة التحرك المقبلة فى مختلف محافظات الجمهورية لدعمها، إلى جانب تقديم «روشتة» تتضمن أبرز الأولويات التى ينبغى التركيز عليها خلال السنوات المقبلة.

وتعد هذه الندوة بداية سلسلة من الندوات تعقدها «الدستور»؛ بقيادة الدكتور محمد الباز، مع قيادات وممثلى الأحزاب السياسية، حول موقفهم من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وضمت قائمة المتحدثين فى الندوة الأولى كلًا من: الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، والدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، والنائب معتز محمود، نائب رئيس حزب «الحرية المصرى» رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب «المؤتمر».

«المؤتمر»: بقاء الرئيس مهم لإنهاء «الملفات المفتوحة» واستكمال الإنجازات

أكد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، استقرار الحزب على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال اجتماع برئاسة الربان عمر مختار صميدة.

وقال «مرشد»: «هذا القرار جاء بناءً على العديد من الحيثيات، وبعد استعراض الأسماء المطروحة ضمن بورصة المرشحين للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وعلى ضوء عدم إعلان الرئيس السيسى موقفه بشكل واضح».

وأوضح أبرز حيثيات اختيار الحزب الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة، أولاها أن الملفات المفتوحة فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة كثيرة جدًا، وبدأ الرئيس السيسى العمل فيها بسرعة تفوق أى تخيل، بعد فترة جمود وركود عاشتها مصر طوال ٣٠ عامًا، فجاء الانطلاق الكبير فى كل هذه الملفات، على رأسها البنية الأساسية على وجه التحديد.

وأضاف: «تم إنجاز بنية أساسية قوية جدًا، من صرف صحى وطرق وإسكان، إلى جانب القضاء على العشوائيات، وإقامة مدن جديدة، والتى رغم مواجهتها الكثير من الانتقادات، سيأتى يوم من الأيام ونعرف قيمتها». وواصل: «كما أن هناك مبادرة أعتبرها الأفضل والأعظم على مر التاريخ، وهى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)»، مشددًا على ضرورة استمرارها خلال السنوات المقبلة، لتحصل كل قرى الجمهورية على ما حصلت عليه قرى المرحلة الأولى.

وأكمل: «من بدأ هذه الملفات عليه مسئولية إكمالها، لأنها ملفات فى غاية الأهمية، خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم على وجه التحديد، اللذين ينبغى منح أولوية لهما، وتحديد مخصصاتهما المنصوص عليها فى الدستور».

وتابع نائب رئيس حزب «المؤتمر»: «الرئيس السيسى فى بداية فترة ولايته الثانية، قال فى مجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد العمل على بناء الإنسان، خاصة فى التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والثقافة، وهو ملف ينبغى أن يستكمله هو بنفسه، إلى جانب ملفات أخرى كثيرة بدأ فى تنفيذها، لكن الظروف الاقتصادية العالمية كانت سببًا فى تأخر إنجازها، خاصة فى الصناعة والاستثمار».

وعن خطة «المؤتمر» لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال «مرشد»: «بدأنا فى عقد لقاءات مع أمناء المحافظات من أجل إقامة ندوات توعية بضرورة استمرار الرئيس لفترة حكم جديدة، وذلك لحين فتح باب الترشح والسماح بالدعاية الانتخابية».

وتطرق بعدها للحديث عن الأولويات التى ينبغى التركيز عليها فى الفترة المقبلة، قائلًا: «أرى كطبيب ضرورة منح الأولوية لملف الصحة على وجه التحديد، خاصة ما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تعد حلمًا نحلم جميعًا بتنفيذه على مستوى الجمهورية»، مشددًا على ضرورة الإسراع فى خطوات تطبيق المنظومة بكل محافظات الجمهورية، وهو ما أوصى به المشاركون فى الحوار الوطنى. وأضاف: «الملف الثانى هو الصناعة، فى ظل وجود الكثير من المصانع المغلقة، فقد كان هناك ١٥٦ مصنع دواء على سبيل المثال، لا يعمل منها فى الوقت الحالى سوى ٥٢ مصنعًا، وهو نفس الأمر بالنسبة لكثير من الصناعات الأخرى».

وواصل: «لا بد من تذليل كل الصعوبات والمعوقات أمام الصناعة الوطنية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى قامت عليها اقتصاديات نمور آسيا، على أن يكون ذلك جنبًا إلى جنب بالاهتمام بملف الزراعة». وشدد، أيضًا، على ضرورة إنشاء «مفوضية وطنية للتعليم»، يكون هدفها الرئيسى توحيد كل الرؤى المتعلقة بهذا الملف المهم، معتبرًا أن «التعليم لا يحتاج إلى اجتهادات، وإنما إلى مفوضية».

«الإصلاح والنهضة»: لديه مشروع تنموى بدأ تنفيذه قبل 10 سنوات.. ويجيد إدارة السياسة الخارجية

أوضح الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن دعوة الحزب للرئيس السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية مبنية على أسس ثابتة نابعة من إيمان الحزب بحكمة الرئيس وقيادته الرشيدة للبلاد منذ عام ٢٠١٤، وتحقيقه إنجازات تاريخية فى شتى الملفات.

وأضاف أن الحزب يرى أن الرئيس زعيم استثنائى تاريخى ورجل دولة حقيقى قادر على إدارة الملفات الداخلية والخارجية بحكمة واقتدار، مؤكدًا أن إدارة البلاد فى الوقت الحالى تتطلب شخصية قيادية بمواصفات خاصة.

ولفت «عبدالعزيز» إلى أن الرئيس السيسى لديه مشروع تنموى بدأه قبل ١٠ سنوات، لافتًا إلى أن التنمية هى الطريق الوحيد لتتحول مصر من شبه دولة إلى دولة.

وعن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة، أوضح: «لدينا ثلاثة مستويات لدعم الرئيس، الأول يتعلق بالتوعية الانتخابية، وهذه مرحلة مهمة جدًا للتوعية بأهمية المشاركة السياسية وأثرها المستقبلى على شكل السياسة فى مصر وانعكاس هذا الكلام على المواطن والاقتصاد».

وتابع: «المستوى الثانى، مرحلة الدعاية الانتخابية، لنتحدث عن المشكلات الموجودة ونتحدث بموضوعية عن حلول لها، والمستوى الثالث مرحلة الاشتباك، وهى إطلاق فرق توعية انتخابية بالتنسيق مع باقى الأحزاب التى تؤيد الرئيس».

وفيما يتعلق بالأولويات، قال: «هى مقسمة مثل الحوار الوطنى إلى أولويات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونلاحظ وجود انفراجة كبيرة فى الحياة السياسية، أبرزها الحوار الوطنى، وهى نتيجة من نتائج القضاء على الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار، وبالنسبة للوضع الاقتصادى فهناك حلول للسيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أولها تعميق التصنيع المحلى وفق خريطة محددة قادرة على تعظيم الواردات».

وأضاف: «لا بد أن تكون هناك فلسفة اقتصادية وفق رؤية واضحة، من خلال مجموعة اقتصادية يرأسها رئيس الوزراء أو نائبه، وفيما يتعلق بالجزء الاجتماعى، فهناك ضرورة لوجود رؤية استراتيجية للشكل الاجتماعى المصرى»

«الحرية المصرى»: الوحيد القادر على تجاوز التحديات الجسيمة التى تحيط بمصر

قال المهندس معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحزب قرر دعم الرئيس السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية؛ لأنه الوحيد القادر على تجاوز التحديات الجسيمة التى تحيط بمصر، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من صراعات وتحديات اقتصادية تلقى بظلالها على جميع شعوب العالم، واستكمالًا لما بدأه الرئيس من توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية. وأضاف أن الحزب قرر إطلاق حملة «المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار»، لتوضيح الحقائق وإقناع الناخب بالأسباب المنطقية لدعم ترشح الرئيس لولاية رئاسية ثالثة، وأن الاصطفاف خلف الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى.

وتابع «محمود»: «دعم الحزب لترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية يهدف إلى الحفاظ على الإنجازات والإصلاحات التى تمت فى جميع المجالات، والمشروعات القومية العملاقة التى تحققت منذ تولى الرئيس المسئولية عام ٢٠١٤، وما تتطلبه المرحلة الحالية من قيادة تتسم برؤية سياسية ثاقبة قادرة على تأمين حاضر ومستقبل أفضل للمصريين، وحماية الأمن القومى للبلاد، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية».

وأشار إلى أن البلاد شهدت عددًا من الإنجازات تحققت فى عهد الرئيس لا يمكن حصرها، إضافة إلى اتخاذ قرارات تهدف للنهوض بالاقتصاد والصناعة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناعة؛ نظرًا لمساهمتها الكبيرة فى الناتج الإجمالى والموازنة العامة للدولة والقضاء على البطالة، إضافة إلى ضرورة إجراء عدد من التعديلات بشأن قوانين الاستثمار.

وعن أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة، قال نائب رئيس حزب الحرية المصرى: «على الحكومة أن تسعى إلى تثبيت سعر الدولار وخفض عجز الموازنة، من خلال العديد من الآليات التى تتمثل فى بعض المشروعات القومية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو إنشاء شركة مساهمة للعاصمة، فى ظل وجود تقديرات للقيمة السوقية لها تتجاوز ٢ تريليون دولار، بحيث تجذب هذه الشركة المستثمرين الأجانب والعرب وسد عجز الموازنة وإجراء عملية التعويم».

وأوضح أن ٤٠٪ من الشعب المصرى لا يدفعون الضرائب المستحقة، وأن من يدفع الضرائب هم الموظفون والشركات المسجلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أصحاب مهن حرة فى مصر يدفعون الضرائب المستحقة عليهم، منوهًا بأنه يجب أن تكون هناك آلية حول تلك القضية، ويكون هناك ربط شامل، ما يقلل من التهرب الضريبى، وهو مطبق فى عدد كبير من الدول.

كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من المصانع العاملة ودعمها والتركيز على الاحتياجات الأساسية، والعمل على أن تكون هناك حوافز للاستثمار لفتح مجالات الاستثمار، ودراسة الاحتياجات الأساسية للدولة من مشروعات وعرضها على المستثمرين، إضافة إلى أن تكون هناك رؤية وخريطة صناعية وزراعية محددة، فوجود الرؤية والتخطيط يفتح أفق الاستثمار والاقتصاد.

وطالب «محمود» بتعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار لتتناسب مع الجمهورية الجديدة، واستحداث قانون موحد للصناعة يناسب المرحلة الحالية، وإطلاق مؤتمر اقتصادى يتم فيه عرض مشروعات الدولة المطلوب تنفيذها على المستثمرين، وكذلك إعادة هيكلة للهيئات الموجودة.

وأكد أن مصر من أفضل الدول الصناعية، ولكن المطلوب أن يكون هناك مختصون مسئولون عن تنفيذ خطة واضحة، وأن يكون المسئول عن ملف الصناعة والاستثمار شخصًا واحدًا أو جهة واحدة.

«مصر أكتوبر»: ندعو لتشكيل «جبهة موحدة» من كل الأحزاب الداعمة للرئيس

أشارت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إلى أن الحزب قرر مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لولاية جديدة، مرجعة ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها أنه رجل يمثل المؤسسة العسكرية، وهو أمر فى غاية الأهمية، لأن مصر مُحاطة بالكثير من التهديدات، التى نحتاج معها إلى رجل عسكرى قادر على زيادة قدرات وإمكانات الجيش.

وأضافت: «الرئيس السيسى نجح فى القضاء على الإرهاب، وأحدث نهضة كبيرة فى ملف التعليم، تحولنا معها من التعليم القائم على الحفظ والتلقين إلى تعليم يعتمد على الابتكار واستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية، بالتزامن مع افتتاح العديد من المدارس والمعاهد والجامعات لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب». وواصلت: «كما أن هناك العديد من القضايا والملفات التى اتخذت الدولة فيها الكثير من الإجراءات المهمة فى عهد الرئيس السيسى، منها إقرار تعديلات قانونية لتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب وهتك العرض، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضى فى قضايا النفقة وغيرها».

وتطرقت كذلك إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب، الذى يأتى من منطلق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تستهدف بناء المواطن وحصوله على كل حقوقه، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة لدعم الشباب، متابعة: «القيادة السياسية أولت الشباب اهتمامًا غير مسبوق، وعملت على زيادة مشاركتهم فى مختلف الأحداث، وشاهدنا فى مؤتمر شباب العالم شبابًا يطرحون آراءهم أمام المسئولين، للمساهمة فى معالجة وحل المشكلات التى تواجه المجتمع، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتدشين البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة».

وشددت على أن إنجازات الرئيس السيسى واضحة للجميع ولا ينكرها إلا جاحد، واستطاع من خلالها بناء الدولة من جديد بكل عزيمة وإصرار، حتى استعاد لها هيبتها ومكانتها فى المنطقة، وهو قادر على استكمال مسيرة البناء والإنجازات التى بدأها منذ ١٠ سنوات، فلا أحد يغفل ما حققه حتى الآن، وأسهم فى تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها نحو الأفضل. وأكملت: «خلال فترة حكم الرئيس السيسى شهدنا طفرة كبيرة فى جميع المجالات، وإقامة مشروعات قومية عملاقة، كما أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبى، بعدما نالت الكثير والكثير من الحقوق خاصة السياسية».

وأتمت بقولها: «من خلال النظر إلى وضع الدولة قبل وبعد تولى الرئيس السيسى مقاليد حكم البلاد، سنجد اختلافًا كثيرًا وإنجازات غير مسبوقة، وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة وأعادتها إلى سابق عهدها». وانتقلت رئيس «مصر أكتوبر» للحديث عن خطة الحزب لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة، بداية من دعوة الأحزاب السياسية التى أعلنت عن دعمها الرئيس لتشكيل «جبهة موحدة» لتنسيق الجهود، إلى جانب تجهيز خطة شاملة تتعلق بالدعاية للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات.

وعن الملفات التى يرى حزب «مصر أكتوبر» ضرورة التركيز عليها من قبل الرئيس القادم، قالت الدكتورة جيهان مديح: «العمل على سد الفجوة الحالية بين صادرات وواردات الدولة، وهو ما يتطلب زيادة الاهتمام بالصناعة والترويج للمنتجات المصرية فى مختلف أسواق العالم».

ورأت رئيس حزب «مصر أكتوبر» ضرورة وجود وزير للاستثمار فى الحكومة، معتبرة أنه من غير المعقول أن تكون هناك دولة مثل مصر لا يوجد بها وزير للاستثمار أو الاقتصاد، خاصة مع وجود أزمة فى التسويق لاستثماراتنا فى دول العالم. وطالبت، كذلك، بإجراء تعديلات تشريعية لبعض القوانين المتعلقة بالاستثمار، من أجل تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب على الاستثمار فى مصر، إلى جانب إطلاق «تطبيق موبايل» مخصص فى تسويق السياحة العلاجية، من أجل زيادة معدلات الوافدين إلى مصر، من أجل زيادة معدلات جذب العملة الصعبة.

وشددت على ضرورة تطوير منظومة التعليم الفنى، التى تعد أساس تخريج الموارد البشرية للدولة، للاستفادة منها بفعالية فى سوق العمل، مقترحة أن يكون التعليم الفنى ٤ سنوات بدلًا من ٣، على أن تكون السنة الرابعة مخصصة لممارسة الطالب العمل فى تخصصه على أرض الواقع.