الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظتى (الدقهلية – البحيرة) مشروعين للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين، فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وقام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه محافظ الدقهلية وعدد من المسؤلين من الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالمرور على بعض فصول محو الأمية التى تشرف عليها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالمحافظة، والتأكد من إنتظام العملية التعليمية والتعرف الميدانى على المصاعب التى تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها وقام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم بعض عناصر القوات المسلحة المميزين والقائمين على فصول محو الأمية.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة طنطا لعدد من طلبة الجامعات؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودورها فى خدمة المجتمع بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية بتنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة بدار الدفاع الجوى، بحضور الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى، واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقهم المشرف العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم معرض آخر بنادى ضباط القوات المسلحة برأس البر، وقد حظت المعارض بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما تضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدى الماهرة من ذوى القدرات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

"أمن القاهرة" ينقذ مشردا في وسط البلد

تبرعات دون تصريح.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أمير منير بعد "عمرة البدل"

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات