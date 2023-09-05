رسميًا.. الاتحاد السكندرى ينجح فى ضم محمود شبانة

نجحت لجنة التعاقدات في نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي في الحصول على خدمات المدافع محمود شبانة، مدافع الزمالك السابق بشكل نهائي.

يأتي ذلك ضمن سعى مسئولي زعيم الثغر إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

ويعمل نادي الاتحاد السكندري، على بناء فريق يجمع الخبرة والشباب.

شبانة يدعم دفاع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم

ونجح الاتحاد في إتمام التعاقد مع لاعب نادي الزمالك السابق محمود شبانة الذي يجيد اللعب بمركز قلب الدفاع بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة، عقب إنهاء التفاصيل المادية مع نادي الزمالك والخاصة بانتقاله لزعيم الثغر بصفة نهائية.

في السياق، حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري على الترحيب بأحداث صفقات زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، حيث كتبت: "نُرحب بلاعبنا/ محمود شبانة".