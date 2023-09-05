بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس 2023.. اعرف نتيجتك بالتفصيل

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس من الموضوعات التي يبحث عنها أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية، عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 للقسمين العلمي والأدبي.

ويبحث الطلاب عن رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس لمعرفة النتيجة، وتنشر "الدستور" لطلاب الثانوية الأزهرية الرابط الإلكتروني الخاص بالنتيجة، وكيفية الحصول عليها من بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، عقب اعتمادها رسميًا صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر.

ويستطيع طلاب القسم الأدبي والعلمي الحصول على النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف بالرقم القومي 2023 بالدخول على الرابط التالي وكتابة البيانات المطلوبة بالخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 من هنــــــــا.

الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022/2023.

تفعيل هذه الأيقونة بعد ظهور النتيجة رسميا.

كتابة الرقم القومي للطالب والضغط على عرض النتيجة.

ينبغي التنويه بأن النتائج الموجودة على بوابة الأزهر، هي نتائج استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجى مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ إعلان النتيجة.

ويمكنكم الحصول على نتيجة الدور الثاني 2023 للثانوية الازهرية برقم الجلوس من خلال الكشوف المدرسية والتي تتضمن قائمة بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم مرفقة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلى.

تنسيق الأزهر الشريف 2023

وكان تنسيق الأزهر الشريف قد بدأ صباح الأحد الماضي الموافق 3 سبتمبر 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية الأزهرية، حيث جاءت نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية الأزهرية 52.38%، ونسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي 46.63%، بينما نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 59.34%.

نسبة الحاضرين والناجحين من طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بلغ 49 ألفا و693 طالبا وطالبة بجميع القطاعات والأقسام من الفتيات والبنين.

وبلغت نسبة الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 والمعلنة رسميًا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 70.36%، ووصل عدد الطلاب الناجحين في القسم العلمي إلى 67.63 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين في القسم الأدبي 71.71 طالب وطالبة.