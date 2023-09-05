تفاصيل لقاء الاتحاد المصرى للتأمين ووفد التأمين السوداني

قال الاتحاد المصرى للتأمين في بيان له اليوم ، فقد

بادر الاتحاد المصري للتأمين لعقد لقاء مع عدد من قيادات سوق التأمين السوداني، بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ولفيف من قيادات ورواد صناعة التأمين بمصر، في إطار حرص الاتحاد المصري للتأمين على تنمية العلاقات مع الأسواق العربية والإفريقية.

وقد عقد اللقاء لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون الراسخة مع السوق السوداني، ورحب علاء الزهيري بالحضور مؤكداً على وجودهم ببلدهم الثاني مصر، ومشدداً على أن الاتحاد المصري للتأمين لن يدخر جهداً في سبيل دعم العلاقات والتعاون المشترك مع سوق التأمين السوداني.

وفي ذات السياق عرض الزهيري على القيادات السودانية أن يستخدموا مقر الاتحاد وجميع المقومات الموجودة به لإتمام أعمالهم لحين عودتهم إلى مقار عملهم بدولة السودان الشقيقة.

كما تحدث معاوية أبشر ممثلاً للسوق السوداني مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات ووجه الشكر للاتحاد المصري للتأمين وقيادات سوق التأمين المصري.