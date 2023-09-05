جامعة أسوان: قافلة طبية لدولة تنزانيا تجري 90 عملية جراحية والكشف على 300 مريض

كشف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان السابق، أن هناك قافلة طبية أنهت أعمالها بدولة تنزانيا الشقيقية والتي بدأت خلال الفترة من 25-8 حتى 1-9 2023 تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

وأضاف أن القافلة استطاعت في موسمها الرابع على التوالى أن تجري ما يقرب من 55 عملية جراحية من حالات تشوهات المسالك عند الأطفال.



وأوضح الدكتور الدهشوري، أن عدد حالات عمليات المسالك التي أجريت للكبار بلغت 35 عملية جراحية من مرضى المسالك البولية وتشوهاتها بدولة تنزانيا كما شارك في القافله الدكتور أحمد صلاح مدرس المسالك بكلية طب جامعة أسوان.

وأشار إلى أن قسم المسالك بطب أسوان شارك في القافلة الطبية بدولة زنجبار على مدار أسبوع، وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها ٣٠٠ حالة من مرضى تشوهات المسالك كما شارك في القافله نخبة من أساتذة الجامعات المصرية العربية من جامعة سوهاج وأسيوط وجامعات المملكة العربية السعودية وجامعات دولة الكويت.

يذكر أن القوافل الطبية المتنقلة التى تنظمها مؤسسة "مصر بلا مرض" بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة أسوان، وباقى الجهات المعنية، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الأهالى والمواطنين خلال الشهر الحالى وبالمجان فى مختلف المراكز والمدن.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود مؤسسة "مصر بلا مرض" ، ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المطلوبة للمواطنين بمختلف المجالات وخاصة بمجال الصحة، مؤكدا حرص المحافظة المتواصل لتقديم التعاون والمساندة لمختلف المبادرات والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وخاصة الأسر الأكثر احتياجا، مع المساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية وذلك تنفيذا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية