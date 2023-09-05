الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

8 وجوه شابة في قائمة برشلونة المشاركة بدوري أبطال أوروبا

لامين يامال
لامين يامال

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي  برشلونة الإسباني، قائمة فريقه "البارسا"، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة الموسم المقبل 2023-2024.

وشهدت قائمة البارسا للحدث الأوروبي، تواجد الناشئ لامين يامال، الذي ظهر بقوة مع برشلونة خلال منافسات الموسم الجاري من "الليجا الإسبانية".

وكان برشلونة، أرسل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “فيفا”، قائمة فريقه المشاركة بدوري أبطال أوروبا، والتي ضمت 27 لاعبًا، لخوض أولى مبارياته أمام أنتويرب البلجيكي يوم 19 سبتمبر الجاري.

قائمة برشلونة الإسباني المشاركة بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانشيلو، رونالد أراوخو، إنييجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي، كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوليس كوندي، باو كوبارسي.

وسط الملعب: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، أليكس جاريدو.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، أنجي ألاركون.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي أجريت في وقت سابق، قد أسفرت عن وقوع البارسا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، والتي تضم كل من بورتو البرتغالي، وشاختار الأوكراني، وأنتويرب البلجيكي.

وكان نادي مانشستر سيني الإنجليزي، توج بالنسخة الماضية من لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

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