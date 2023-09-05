وحدة السكان بالشيخ زويد تشارك في القافلة السكانية المتكاملة بقرية الظهير

شاركت وحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، اليوم، في القافلة السكانية المتكاملة التي نظمها المجلس القومي للسكان بالمحافظة بقرية الظهير إحدى قرى المركز، وفي حضور عدد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

يأتي ذلك فى ضوء تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وبإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

وقالت أسماء محمد سلامة مديرة وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، إن القافلة السكانية نفذت عددا من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية بملعب مركز شباب قرية الظهير بمشاركة أعضاء وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد ، وفريق من متطوعي برنامج قيم وحياة، ومؤسسة مصر الخير، بجانب توزيع 200 وجبة غذائية على أبناء القرى العائدة.

مناقشة مشكلة الزواج المبكر والصحة الإنجابية

وأضافت مديرة وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، أنه تم تنفيذ ندوة وحوار مجتمعي بحضور عدد من القيادات التنفيذية وبمشاركة شباب قرية الظهير من الجنسين حيث تم مناقشة مشكلة الزواج المبكر، الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، ختان الإناث، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية.

وأشارت إلى قيام الفريق الطبي المرافق للقافلة، بتقديم الخدمة الصحية والكشف على أهالي القرية وتطعيم الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة للأهالي مجانًا.

فيما قالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن القافلة تأتى فى إطار برنامج" قيم وحياة" والمبادرة الخاصة بمحافظة شمال سيناء "بالتعاون عدنا وبالسلام نحيا وبالقيم نرتقي"، والتي تهدف الي دعم أبناء سيناء من خلال الدعم النفسي والمجتمعي والدمج لأهالي وأبناء القرى العائدة فى إطار خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية، من خلال رصد المشكلات المجتمعية ووضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها .

من جهته، أوضح خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة أن القافلة جاءت لخدمة أهالي قرية الظهير بمركز ومدينة الشيخ زويد تحت إشراف وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة من خلال وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد وبمشاركة مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال وتحت إشراف سعيد حسين عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وبمشاركة أيمن سليمان محمود ، أماني شداد ، ناصر سلامة محمد أعضاء وحدة السكان الفرعية بالمدينة ، الشيخ إبراهيم محمود محمد ، الشيخ محمود فرحات أمين بإدارة أوقاف الشيخ زويد ، دكتور على حمدي أبو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد ، محمد احمد شويطر رئيس قرية الظهير ، ناصر سلامة مسلم مدير مركز الشباب قرية الظهير ، محمد عبده سلامه ، سلامه مسلم عياش بمركز شباب قرية الظهير بالإضافة إلى الفريق الطبي التابع للإدارة الصحية بالشيخ زويد.