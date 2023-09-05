الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

شريف والجزار يتفقدان مواقع مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار

وزير الاسكان
وزير الاسكان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مواقع مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار، التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة.


وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بمواقع المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بالمحافظة، وتشمل (منطقة مكتبة الإسكندرية - منطقة كليوباترا - شارع شعراوى ولوران)، وقد أدت تلك المشروعات لحل مشكلة الأمطار بـ9 % من النقاط الساخنة بالمحافظة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه، والاستفادة من مياه الأمطار.


وتابع الدكتور عاصم الجزار، واللواء محمد الشريف، جولتهما بالمواقع الجارى تنفيذ الأعمال بها، ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بالإسكندرية، وتشمل (ميدان فيكتور عمانويل - شارع النقل والهندسة - شارع محمد نجيب)، وستحل هذه المشروعات مشكلة الأمطار بـ11 % من النقاط الساخنة بالمحافظة.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، بقيمة 1.425 مليار جنيه، وتتولى تنفيذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارٍ التخطيط لتنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، ستحل مشكلة الأمطار بـ12 % من النقاط الساخنة بالمحافظة.

وكان قد استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقف مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار، وذلك خلال اجتماع بديوان محافظة الإسكندرية، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، بقيمة 1.425 مليار جنيه، وتتولى تنفيذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، أدت لحل مشكلة الأمطار بـ9 % من النقاط الساخنة بالمحافظة، وجارٍ تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، ستحل مشكلة الأمطار بـ11 % من النقاط الساخنة بالمحافظة، وجارٍ التخطيط لتنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، ستحل مشكلة الأمطار بـ12 % من النقاط الساخنة بالمحافظة.
 

عاصم الجزار وزير الإسكان اللواء محمد الشريف محافظة الاسكندرية منطقة مكتبة الإسكندرية

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