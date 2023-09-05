صدمة فنية.. محمود متولي مهدد بالغياب عن السوبر الإفريقي لهذا السبب

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني بالنادي الأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق الأول بالقلعة الحمراء تعرض لإصابة عضلية قوية خلال معسكر الفريق الإعدادي الذي يقام بالنمسا خلال الفترة الحالية.

وتعرض محمود متولي لإصابة قوية عضلية وقد يغيب عن الفريق لمدة شهر وسيتم تحديد مدة الغياب الرسمية عقب عرض الأشعة على أحد المختصين للوقوف على طبيعة وحجم الإصابة.

وأكد الدكتور تامر أبوالعنين رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي أن اللاعب يواجه سوء حظ في الفترة الأخيرة وأن إصابته الأخيرة ليست مزمنة أو متكررة في نفس الإصابة القديمة ولكنه ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد برنامجه العلاجي.

وأعلن النادي الأهلي مواجهة فريق ألوميني السلوفيني في لقاءه الودي الأول بالمعسكر الإعدادي الذي يقام في النمسا في الوقت الحالي وسوف يغيب محمود متولي عن اللقاء الودي ومباراة السوبر الإفريقي

وستقام المباراة الودية بين الأهلي وفريق ألوميني على ملعب جراتس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق عدم إذاعة اللقاء بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر الذي يفضل عدم إذاعة أي مباريات ودية في الوقت الحالي.

وتغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي النمسا غدا الأربعاء للقاهرة لبدء المرحلة الأخيرة للاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي والمقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري.

في المقابل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء مواجهة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وستقام المباراة الودية بين الأهلي و «NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.