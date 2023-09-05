الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدمة فنية.. محمود متولي مهدد بالغياب عن السوبر الإفريقي لهذا السبب

محمود متولي
محمود متولي

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني بالنادي الأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق الأول بالقلعة الحمراء تعرض لإصابة عضلية قوية خلال معسكر الفريق الإعدادي الذي يقام بالنمسا خلال الفترة الحالية.

وتعرض محمود متولي لإصابة قوية عضلية وقد يغيب عن الفريق لمدة شهر وسيتم تحديد مدة الغياب الرسمية عقب عرض الأشعة على أحد المختصين للوقوف على طبيعة وحجم الإصابة.

وأكد الدكتور تامر أبوالعنين رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي أن اللاعب يواجه سوء حظ في الفترة الأخيرة وأن إصابته الأخيرة ليست مزمنة أو متكررة في نفس الإصابة القديمة ولكنه ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد برنامجه العلاجي.

وأعلن النادي الأهلي مواجهة فريق ألوميني السلوفيني في لقاءه الودي الأول بالمعسكر الإعدادي الذي يقام في النمسا في الوقت الحالي وسوف يغيب محمود متولي عن اللقاء الودي ومباراة السوبر الإفريقي 

وستقام المباراة الودية بين الأهلي وفريق ألوميني على ملعب جراتس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق عدم إذاعة اللقاء بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر الذي يفضل عدم إذاعة أي مباريات ودية في الوقت الحالي.

وتغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي النمسا غدا الأربعاء للقاهرة لبدء المرحلة الأخيرة للاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي والمقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري.

في المقابل  يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء مواجهة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وستقام المباراة الودية بين الأهلي و «NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد. 

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

اصابة محمود متولى الاهلى كولر طبيب الأهلى السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

محمود متولى: الأهلى ساندنى كثيرًا.. وتجديد عقدى لم يأخذ وقتًا

صدمة فى الأهلى.. غياب عمرو السولية ومحمود متولى عن مباراة القمة

كولر يرفض التفريط في محمود متولي رغم كثرة إصاباته

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

جامعة قناة السويس تقدم 3 برامج للطلاب الجُدد حول الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات