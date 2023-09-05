الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كولر" يرفض اقتراح لجنة التخطيط بالأهلى ويتمسك بضم مهاجم فى الصيف

كولر
كولر

محاولات مكثفة يجريها مسئولو الأهلي مع البوركينى محمد كوناتي مهاجم أخمات جروزني الروسي لضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

وجاء ترشيح اللاعب من قبل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح  ولجنة اكتشاف المواهب وترك القرار النهائي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي رفض الاستعجال في قراره بشأن اللاعب

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق تتفاوض مع اللاعب لحين الحصول علي موافقة كولر الفنية لا سيما بعدما طلب اللاعب الحصول على مبلغ مليون ونصف دولار فى الموسم الواحد بخلاف ما طلبه ناديه الذى يشترط الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات للتفاوض حول تقليص راتب اللاعب السنوي ليتناسب مع الرواتب الموجودة حاليا في الفريق حتي لا يحدث أي فتنة داخل غرفة خلع الملابس.

وأشار المصدر إلي أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اقترحت صرف النظر من الأساس عن التعاقد مع مهاجم أجنبي، خاصة أن مركز رأس الحربة الصريح بالأهلي يشهد وفرة عددية؛ لكونه يضم صلاح محسن وبيرسي تاو بجانب الناشئ الخطير محمد أحمد زعلوك، بالإضافة إلى محمود كهربا والوافد المغربي الجديد رضا سليم سبق له وشغل مركز رأس الحربة الصريح.

وأوضح المصدر أن كولر رفض فكرة تأجيل ملف ضم المهاجم الأجنبي لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن محمود كهربا سيغيب عن أول 6 مباريات في الدوري للإيقاف ولا يعلم مدى استمراره في التألق بعد انتهاء الأزمة.

وتابع المصدر أن السويسري تحفظ أيضا علي ضم الغاني باتريك إجيميانج مهاجم فريق شارلوت الأمريكي وانه خارج حساباته الفنية.

 واختتم المصدر تصريحاته بأن الأهلي وضع سيناريو بديلا حال فشل ضم مهاجم في الانتقالات الحالية وعدم حدوث انفراجة في موقف البرازيلي جوستافو سوزا وهو تأجيل ضم البرازيلي للانتقالات الشتوية المقبلة وضمه في صفقة انتقال حر في يناير.

السويسري مارسيل كولر الاهلى محمود الخطيب محمد كوناتي لجنة التخطيط

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة الخطيب مع كولر فى النمسا لحسم مصير المهاجم الجديد

كولر يحدد خارطة الطريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

بعد تحفظه على مابولولو وإيبوكا.. كولر يدرس تأجيل صفقة مهاجم الأهلى حتى يناير

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"دون اتفاق".. تفاصيل جلسة رموز الزمالك فى منزل أيمن يونس قبل الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص