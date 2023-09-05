"كولر" يرفض اقتراح لجنة التخطيط بالأهلى ويتمسك بضم مهاجم فى الصيف

محاولات مكثفة يجريها مسئولو الأهلي مع البوركينى محمد كوناتي مهاجم أخمات جروزني الروسي لضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء ترشيح اللاعب من قبل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ولجنة اكتشاف المواهب وترك القرار النهائي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي رفض الاستعجال في قراره بشأن اللاعب

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق تتفاوض مع اللاعب لحين الحصول علي موافقة كولر الفنية لا سيما بعدما طلب اللاعب الحصول على مبلغ مليون ونصف دولار فى الموسم الواحد بخلاف ما طلبه ناديه الذى يشترط الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين دولار.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات للتفاوض حول تقليص راتب اللاعب السنوي ليتناسب مع الرواتب الموجودة حاليا في الفريق حتي لا يحدث أي فتنة داخل غرفة خلع الملابس.

وأشار المصدر إلي أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اقترحت صرف النظر من الأساس عن التعاقد مع مهاجم أجنبي، خاصة أن مركز رأس الحربة الصريح بالأهلي يشهد وفرة عددية؛ لكونه يضم صلاح محسن وبيرسي تاو بجانب الناشئ الخطير محمد أحمد زعلوك، بالإضافة إلى محمود كهربا والوافد المغربي الجديد رضا سليم سبق له وشغل مركز رأس الحربة الصريح.

وأوضح المصدر أن كولر رفض فكرة تأجيل ملف ضم المهاجم الأجنبي لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن محمود كهربا سيغيب عن أول 6 مباريات في الدوري للإيقاف ولا يعلم مدى استمراره في التألق بعد انتهاء الأزمة.

وتابع المصدر أن السويسري تحفظ أيضا علي ضم الغاني باتريك إجيميانج مهاجم فريق شارلوت الأمريكي وانه خارج حساباته الفنية.

واختتم المصدر تصريحاته بأن الأهلي وضع سيناريو بديلا حال فشل ضم مهاجم في الانتقالات الحالية وعدم حدوث انفراجة في موقف البرازيلي جوستافو سوزا وهو تأجيل ضم البرازيلي للانتقالات الشتوية المقبلة وضمه في صفقة انتقال حر في يناير.