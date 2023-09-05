رئيس جامعة سوهاج يحفز الطلاب المشاركين في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لقاء تحفيزي مع أعضاء البعثة والفرق الطلابية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ إلى ١٤ من شهر سبتمبر الجاري.

وخلال اللقاء، حث النعماني، الطلاب على بذل الجهد من أجل تمثيل الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات والمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق بإسم الجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم المتميزين والفائزين في أنشطة الأسبوع، وذلك انطلاقاً من الإهتمام الكبير الذى توليه الجامعة للأنشطة الطلابية وحرصها علي مشاركة طلابها في كآفة الملتقيات الخارجية.

فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، حيث أن أسبوع شباب الجامعات يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة حرصت على توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات للمشاركة في فعاليات الاسبوع، والذي يعد أحد وأكبر وأهم ملتقيات شباب الجامعات المصرية التي تهتم بتنمية ودعم انتماء الشباب بجامعاتهم، وأيضاً دعم التعارف مع شباب الجامعات الأخرى.

وأضاف الدكتور محمد كمال خليل، رئيس البعثة، أن بعثة الجامعة المشاركة في الأسبوع تضم ١٥٩ فرداً، من بينهم ١١١ طالبًا وطالبة، سيتنافسون في عدد من الأنشطة والتي تسهم في تنمية مهاراتهم وتحفزهم على الإبداع والابتكار.

وذكر صبري محمد إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن بعثة الجامعة تضم ٦١ طالبا و٥٠ طالبة منهم ٥١ طالبا سيشاركون في الأنشطة الرياضية كرة السلة، كرة طائرة، كرة يد، قدم خماسي، ألعاب قوى، تنس طاولة، وبالنشاط الاجتماعي سيشارك ٨ طلاب في انشطة القوافل الطبية ومسابقات الطالب المثالي والطالبة المثالية، والشطرنج والبحوث الاجتماعية، كما سيشارك ٢٠ طالب وطالبة في النشاط الفني، و٦ طلاب في النشاط العلمي و١٢ طالبا وطالبة في النشاط الثقافي، إلى جانب ١٤ طالبا وطالبة بنشاط الجوالة.

ومن الجدير بالذكر أن الفوج الأول الذي يضم فريق الجواله من البعثة سوف يغادر الجامعة غداً الأربعاء الموافق ٦سبتمبر للمشاركة في فاعليات الكرنفال الخاص بالجامعات وتجهيز ارض المعسكر، أما الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق المشاركة سوف يغادر يوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر الجاري.