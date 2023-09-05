الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

ينشر موقع "الدستور" بشكل يومي نشرة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كي يستعد المواطنين بشكل جيد عند الخروج من المنزل سواء في حرارة النهار التي نشهدها خلال هذا الصيف أو مع بداية فصلي الخريف والشتاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في محافظات مصر

نعرض خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الثلاثاء  طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه هناك فرص لتساقط ضعيف لأمطار خفيفة بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية «مطروح - السلوم» على فترات متقطعة.

 اقرأ أيضًا

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

انخفاض طفيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

الطقس المختلط ودرجات الحرارة القياسية.. نصف الكرة الشمالي يودع أصعب فصول الصيف

بيان درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 
 

درجات الحرارة اليوم في القاهرة 35 26
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 25
بنها 35 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 26
طنطا 35 25
دمياط 33 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 35 25
نخل 33 18
كاترين 31 17
الطور 33 25
طابا 33 26
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 34 24
العلمين 33 23
مطروح 31 23
السلوم 33 24
سيوة 36 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 28
شلاتين 39 31
حلايب 35 30
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
المنيا 38 22
أسيوط 38 22
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
الوادي الجديد 41 25
أبو سمبل 41 28

txt

الطقس المختلط ودرجات الحرارة القياسية.. نصف الكرة الشمالي يودع أصعب فصول الصيف

txt

توقعات حالة الطقس من الأحد حتى الثلاثاء 5 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الثلاثاء درجات الحرارة حالة الطقس و درجات الحرارة حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حالة الطقس درجات الحرارة اليوم في القاهرة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص