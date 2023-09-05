درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 فى محافظات مصر

ينشر موقع "الدستور" بشكل يومي نشرة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كي يستعد المواطنين بشكل جيد عند الخروج من المنزل سواء في حرارة النهار التي نشهدها خلال هذا الصيف أو مع بداية فصلي الخريف والشتاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في محافظات مصر

نعرض خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه هناك فرص لتساقط ضعيف لأمطار خفيفة بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية «مطروح - السلوم» على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 25

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 35 25

نخل 33 18

كاترين 31 17

الطور 33 25

طابا 33 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 34 24

العلمين 33 23

مطروح 31 23

السلوم 33 24

سيوة 36 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 31

حلايب 35 30

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 41 28