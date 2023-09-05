الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية بريجيدا موريلو ليسوع

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية بريجيدا موريلو ليسوع، وبهذه المناسبة نشر الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال خلالها إنه ولدت بريجيدا موريلو في 17 يونيو 1610 في سان ميشيل باجانا (جنوة) على ريفييرا دي ليفانتي، وكانت السادسة من بين أحد عشر طفلاً، ونشأت في بيئة مسيحية أصيلة .

زواجها

عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، تزوجت في 14 أكتوبر 1633 من ماتيو زانكانو من كريمونا واستقرت مع زوجها في سالسوماجيوري (بارما)، حيث جسدت في حياتها كل الفضائل المسيحية . في سن السابعة والعشرين، أصبحت أرملة في 11 نوفمبر 1637. فنذرت نذر العفة راغبة أن تصبح وتعتنق الحياة الرهبانية ، لكنها حاولت الانضمام إلى الراهبات الكبوشييات المحليات، لكن ترملها حال دون ذلك. في عام 1640 انتقل إلى بياتشينسا، ووضع نفسه تحت التوجيه الروحي لليسوعيين الذين كانوا يرشدونها دائمًا ويدعمونها على طريق الكمال، ولا سيما الأب أنطونيو موراندو، معرفه ومرشدها وكاتب سيرتها الذاتية. لتحقيق رغبة دوقة بارما وبياتشينزا، مارغريتا دي ميديشي، التي أرادت تأسيس معهد القديسة أورسولا لتعليم الشابات في مدينتها مثل المعهد الموجود بالفعل في بارما . قامت بريجيدا موريلو بجمع بعض الشابات اعتبارًا من سبتمبر 1646. في منزلها، تحت اسم سانتا أورسولا .

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وهكذا بدءًا من 17 فبراير 1649، أربعاء الرماد، مع خمسة من رفيقاتها نشأت جماعة أورسولاينز لمريم الطاهرة. هكذا بدأت. كانت بريجيدا موريلو امرأة في عصرها، في القرن السابع عشر. امرأة ذات إيمان عظيم، استطاعت أن ترى إرادة الله المقدسة في الأحداث التاريخية، وقبل كل شيء، في ما يعنيها وما حدث لها.

"الله أبونا ولن يتركنا أبدًا"؛ هذا اليقين بأنها محبوبة مثل الابنة، بحرية ودون قيد أو شرط، دفعها إلى أن تحب كل أخ يعيش بجوارها. ومع ذلك، لم تكن الرئيسة الأولى، ولكن فقط في عام 1665 تم انتخابها لهذا المنصب، وأعيد انتخابها مرة أخرى في عامي 1670 و1675؛ لم تمنعها ظروفها الصحية غير المستقرة من إدارة رهبنة أورسولاليات مريم الطاهرة، حتى أثناء فترات التعب والمرض .

توفيت في بياتشينسا في 3 سبتمبر 1679. ودُفنت في كنيسة سانت بيترو المحلية، ولم يبق اليوم أي أثر لقبرها، ولا يزال هناك عدد معين من رسائلها، وبعض كتابات السيرة الذاتية وغيرها من الكتابات التنويرية، والتي نحصل منها على وصف دقيق رؤية التجارب الروحية للمؤسسة. تم تطويبها من قبل يوحنا بولس الثاني في 15 مارس 1998م .