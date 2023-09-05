اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس زكريا والد يوحنا المعمدان

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر، اليوم، بتذكار القدّيس النبي زخريّا أبي السابق الكريم، وكان زكريا كاهنًا من فرقة أبيّا، وزوجته اليصابات من بنات هارون. وكانت هذه عاقرًا. فتراءى له ملاك الرب جبرائيل، كما تراءى لابراهيم، إذ كان يقدّم البخور في الهيكل، وبشّره أن زوجته اليصابات ستلد له ابنًا يدعى يوحنا، وستكون مهمته أن يهيّئ للرب شعبًا مستعدًا.

عظة الكنيسة الاحتفالية في تلك المناسبة

"نؤمن بربّ واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد" (قانون الإيمان). يرى الإيمان المسيحي في يسوع الناصري الإنسان المثالي – وقد تكون هذه أفضل طريقة لفهم فكرة القديس بولس عن أن الرّب يسوع هو "آدمُ الآخِرُ" .. ولكن الرّب يسوع يسمو فوق حدود الإنسان بالتّجديد باعتباره الإنسان الأفضل، الإنسان المثالي. وبهذا السمّو فقط يكون الرّب يسوع الإنسان المثالي الحقّ؛ فالإنسان لا يكون ذاته الحقّة إلا في الحدود التي يكون فيها قريبًا من الآخر؛ ولا يجد نفسه إلا إذا تركها؛ ولا يجد ذاته إلا من خلال شخصٍ آخر... وفي تحليلٍ أخير فإن الإنسان مرتّب وفقًا... لذلك الّذي هو آخَرٌ حقًّا، أي الله ... وهو يحقق كليّته عندما يتوقف عن البقاء في ذاته، عن التقوقع على ذاته، وعن فرض ذاته، أي عندما ينفتح انفتاحًا خالصًا على لله.

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ولكن لكي يُحقّق الإنسان إنسانٍيته الكاملة، يجب على الله أن يصبح إنسانًا. وعندها فقط يتحقق العبور من "بشريّ" إلى "رُوحَانِيّ" بصورة قاطعة... وعندها فقط يستطيع المخلوق من التراب أن يرفع نظره إلى أبعدِ من ذاته ويمكنه حتّى أن يخاطب الله بغير كلفة وبعبارة "أنت". وهذا الانفتاح على اللامتناهي هو الذي يصنع الإنسان... وهاهنا الإنسان الأسمى، آدم الحقيقي... والذي هو ليس فقط على اتصالٍ مع اللامتناهي بل يشكّل مع اللامتناهي وحدة واحدة: الرّب يسوع المسيح.

إن كان الجوهر الحقيقي للإنسان، كما صمَّمه الله يتجلّى في الرّب يسوع بالكامل، فلا يمكن أن يشكّل الرّب يسوع استثناءً مطلقًا أو نموذجًا فريدًا ... بل إنّ وجوده يؤثر في البشرية جمعاء ... فهو سوف يجمع حوله الجنس البشري بأسره، وعليه أن "يجذب إليه النّاس أجمعين: ليشكّل ما يسمّيه القديس بولس "جسد المسيح".