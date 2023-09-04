الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجدة الطفل: "رحيم" استقر فى دار رعاية وسيتم تقديم أوراقه للمدرسة

الطفل رحيم
الطفل رحيم

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الطفل رحيم نُقل إلى دار رعاية، ويتلقى كل الدعم في الفترة الحالية.

وأشار صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، إلى أن الطفل ستصدر له شهادة ميلاد باسم رباعي، وسيتم التقديم له في المدرسة، موضحا أن قرار النيابة العامة يتضمن تسمية الطفل وابتداء من الغد سيتم تقديم الأوراق لمصلحة الأحوال المدنية.

قصة الطفل رحيم

كان صبري، كشف في حلقة الأمس من برنامج "من مصر"، أن  واقعة ترك أم لطفلها لدى سيدة تجهلها، واقعة متكررة وليست غريبة، مردفًا: "والدة الطفل تركته مع سيدة أمينة، بينما أخريات يتركن الأطفال في الشارع".

وأكد صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أنه تواصل مع صاحب المنشور الذي سلط الضوء على قصة الطفل رحيم، وتواصلوا مع السيدة عفاف التي تتولى مسئولية الطفل.

رحيم الطفل رحيم قصة الطفل رحيم طفل تركته أمه دار رعاية

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