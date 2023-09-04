"الأرثوذكسية" تحتفل بالتذكار الشهري للأعياد الثلاثة السيدية الكبرى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بـ التذكار الشهري للأعياد الثلاثة السيدية الكبرى البشارة والميلاد والقيامة.

الايقونة

وعلى خلفية الاحتفالات، نشر الفنان القبطي جرجس سمير ايقونة بالفن القبطي الحديث يظهر بها الاحداث التفصيلية للاعياد الثلاث، وهي لوحة ثلاثية الدرفات مجمعة من أيقونات: البشارة والميلاد والقيامة (بأمريكا وبمصر)، رسمت بين عامي 1731-1732 ش.

طقس تذكار الاعياد السيدية الثلاث

ولا يحتفل بتذكار الاعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة في شهرى طوبة وأمشير لأنهما يقعان خارج الفترة من البشارة بالحمل الالهى إلى الميلاد، كما أنهما يرمزان للناموس والانبياء، لذلك الطقس سنوى.

وفي قداس التذكار تصلى مزامير الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل وتقال الليلويا فاي بيه بي ولحن طاي شورى وتقال الهيتنيات علي النحو التالي: الأولي للقديسة العذراء مريم والثانية للقيامة والثالثة للملاك غبريال (البشارة) والرابعة للسبعة رؤساء الملائكة والخامسة للميلاد والسادسة ليوسف ونيقوديموس والقديسة مريم المجدلية والسابعة للرسل القديسين والثامنة لمار مرقس الرسول والتاسعة لمار جرجس ثم تكمل كالمعتاد ومرد الأبركسيس الخاص بالبشارة والميلاد والقيامة كذلك مرد الإنجيل والأسبسمس الآدام أو الواطس ويكون التوزيع جامعًا للأعياد الثلاثة بحيث يقال ربع لكل عيد بعد كل ربع من مزمور التوزيع والختام أيضًا يكون جامعًا للأعياد الثلاثة.

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ولا يحتفل بيوم 29 تذكار الأعياد السيدية الثلاثة في شهري طوبه وأمشير لأنهما يقعان خارج فترة حمل القديسة العذراء بالسيد المسيح، كما أنهما يرمزان لنبوات الناموس والأنبياء التي سبقت مجيء السيد المسيح.

تذكار الأعياد السيدية الكبرى الثلاثة (البشارة والميلاد والقيامة) تتم الصلاة بالطقس الفرايحي وتظل قراءات اليوم كما هي إلا إذا وقع يوم أحد فتقرأ فصول 29 برمهات بدل فصول الأحد الخامس لأنها متكررة، وإذا وقع عيد البشارة (29 برمهات) في المدة من جمعة ختام الصوم إلي اثنين شم النسيم لا يحتفل به لأن هذه المدة تحمل أحداثًا سيدية هامة غير متكررة، وإذا وقع عيد سيدي كبير أو صغير يوم أحد تقرأ فصول العيد بدل فصول الأحد.

لا تقال الألحان الحزايني وإذا كان هناك ترحيم على الأموات فيكون دمجا وليس باللحن الحزايني. وكذلك في أيام الآحاد والأعياد السيدية.