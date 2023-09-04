الإلياذة.. الأسطورة الإغريقية على خشبة "القومي" ضمن عروض "القاهرة التجريبي"

شهدت خشبة المسرح القومي عرض المسرحية اليونانية " Iliad, epic poem by Homer - الإلياذة" للمخرج تاسوس راتزوس وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وبحضور لجنة التحكيم.

العرض يدور حول الأسطورة الإغريقية الشهيرة وهي قصيدة ملحمية على الوزن السداسي، تنسب للشاعر هوميروس، نظمت حول حرب طروادة، وهي حصار ضربه تحالف من الدويلات اليونانية استمر 10 أعوام لمدينة طروادة (إليوم).



يأتي العرض تجسيدا للمسرح الملحمي وتروي الأسطورة حكاية الخلافات التي قامت قديما بين آلهة اليونان الوثنيين وحفلت بالحروب والمآسي التي جرتها تلك الحروب على اليونان و جوارها في تلك الحقبة.

وتوصي المسرحية في خلاصتها باعتماد أسلوب السلم في حل الخلافات بين الأفراد والشعوب واحترام الإنسان بغض النظر عن مكانته وجنسيته.



تتضمن الإلياذة الأحداث التي تلت رحيل أخيل ونجاحات أحصنة طروادة، ودخول باتروكلس في الحرب بأسلحة أخيل، وموت باتروكلس، وعودة أخيل إلى معركة الانتقام، وموت هيكتور وإذلاله من قبل أخيل، أخيرًا، استسلم الميت هيكتور لأحصنة طروادة.

وأعلنت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن قائمة العروض العربية المشاركة في دورته الثلاثين، والتي جاءت كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، ونوستالجيا (الجزائر).

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.