الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

جهود تحقيق الأمن الغذائى.. الرئيس السيسى يبحث مشروعات جهاز الخدمة الوطنية

اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا، مع اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وتم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.

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