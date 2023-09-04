هشام خرما وغالية بن على يمتعان «سمّيعة» مهرجان القلعة

واصل مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حصد النجاح من خلال تنظيم مختلف الفعاليات الفنية، وكان أحدثها حفلى الموسيقار هشام خرما وغالية بن على، مساء أمس.

وقدم «خرما» معزوفات موسيقية حديثة على آلتى البيانو والكى بورد، إضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة المفعمة بروح العصر، ومثّلت حوارًا فنيًا مزج فيه الآلات الشرقية والوتريات مع آلات النفخ والإيقاع كان منها: «بدر، أندلس، بداية الرحلة، وادى الملوك، البداية، كون، خلخال، الحكاية، الإيمان، مراكش، استمر، الغروب، اليقين»، إلى جانب «حلوة بلادى السمرا» لبليغ حمدى و«شمس الزناتى» لهانى شنودة اللتين أعاد توزيعهما.

وأعرب المؤلف الموسيقى عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان القلعة، وقال إنه فخور بالمشاركة فى مهرجان القلعة للعام الثانى على التوالى، لافتًا إلى أنه كان متحمسًا لهذا الحفل.

وفى العاشرة مساءً، انطلق حفل المطربة التونسية غالية بن على وسط ترحيب وصيحات من جمهورها الذى ملأ مسرح محكى قلعة صلاح الدين، حيث أطربت جمهورها بأغنية «أكاد من فرط الجمال أذوب»، التى قدمتها بتوزيع جديد ومختلف، يتماشى مع اللون الغنائى الذى تقدمه.

كما قدمت عددًا من الأغانى التراثية المصرية والتونسية بطريقة مميزة مزجت بين الأصالة والمعاصرة، منها: «تتر فيلم مصرى، باسط الطرقات، والله ما طلعت شمس، غاب عنى، قلبى يحدثنى، عتاب يعقوب، أنا فى انتظارك، يا مسافر، دع عنك، نوح الحمام، هيمتنى، دقيقة، رباعيات صلاح جاهين، ابن زيد، لامونى» وغيرها.