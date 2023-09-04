الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يستقبل مبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له فى كينيا

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 

على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.

تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيرلانكية

وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.

 

صباح اليوم.. رئيس الوزراء يصل العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ
 

 وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية.

وكان في استقبال مدبولي في مطار نيروبي، السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا، وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة، تتناول مختلف جوانب العمل المناخي، في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27.

نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ كينيا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيريلانكي

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