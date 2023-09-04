الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منطقة الطابية التاريخية

منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم مراعاة الجوانب الهندسية والتراثية والتاريخية والإنسانية لإخراج مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة بالشكل الحضارى والسياحى والجمالى الذى يتناسب مع القيمة التاريخية لمنطقة الطابية الأثرية ولمدينة أسوان كأحد مدن التراث العالمي لليونسكو.

محافظ أسوان يعلق حول ما تردد على “فيس بوك” 

وعلق اللواء أشرف عطية حول ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بأن كل ما نشر حول وجود تعارض بين تصميم السلالم الجديدة والقديمة غير صحيح حيث أنه جوانب هذه السلالم سيتم تهذيبها، علاوة على إضافة أحواض الزرع والتشجير، ونشر الرامبات الخاصة بذوى الهمم، وهو الذى يتم مراعاته في جميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن. 

تكثيف العمالة لافتتاح المشروع 

ومن جانبها كشفت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ  أن اللواء أشرف عطية أعطى توجيهاته بإسراع وتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوي، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له لافتتاح المرحلة الأولى منه ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر. 

تطوير منطقة الطابية التاريخية 

وأوضح أن مشروع تطوير الطابية استهدف خلق ساحات إنتظار وأكثر من باركنج للسيارات مع تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك، بالإضافة إلى فتح محور سنية طه ، والذى سيربط بين شارعى بشير بك والحدادين بطول 500 متر، وبعرض 15 متر فى اتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى. 

ولفتت إلى أن ذلك يتكامل مع تحويل الربوة المحيطة بالمسجد إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى على غرار حديقة الأزهر يضم بوابات وحدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، و2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين. 

وأضافت غادة أبوزيد أن ذلك سيتبعه تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى. 

منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية فى أسوان تطوير منطقة الطابية التاريخية تعليمات لمحافظ أسوان لتطوير منطقة الطابية افتتاح منطقة الطابية التاريخية باحتفالات أكتوبر افتتاح المرحلة الأولى لمشروع منطقة الطابية

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