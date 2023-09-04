الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: التفوق الصينى التكنولوجى يعنى حسم مبدأ الهيمنة العالمية على الجانب الأمريكى

التفوق الصيني التكنولوجي
التفوق الصيني التكنولوجي

قال الدكتور عماد الأزرق، الخبير في الشأن الصيني، إن هناك صراعًا كبيرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من ناحية الهيمنة التكنولوجية، حيث هناك قلق أمريكي كبير بسبب تفوق النظام التكنولوجي الصيني السنوات الماضية بصورة فائقة.

الهيمنة التكنولوجية العالمية 


وأكد الأزرق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصين أصبحت تخطو خطوات واضحة سياسية عالمية الفترة الأخيرة، وفي ظل التقدم التكنولوجي الصيني أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية قلقة كثيرًا من الجانب الصيني، خاصة أن الصين تمتلك قوة اقتصادية، وتجارية، تكنولوجية، وعسكرية فائقة.

قيادة النظام العالمى القادم 

وأضاف في حديثه، أن قيادة النظام العالمي الجديد سيكون مرتبطًا بالجانب التكنولوجي، بجانب القوى العسكرية والاقتصادية، وبالتالي عندما تهيمن الصين على الجانب الإبداعي التكنولوجي العالمي فسوف يكون لديها جميع المؤهلات التي تجعلها القوى العالمية الأولى في العالم.

عماد الأزرق الخبير في الشأن الصيني الهيمنة الصينية اكسترا نيوز اكسترا اليوم

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