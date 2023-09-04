خبير: التفوق الصينى التكنولوجى يعنى حسم مبدأ الهيمنة العالمية على الجانب الأمريكى

قال الدكتور عماد الأزرق، الخبير في الشأن الصيني، إن هناك صراعًا كبيرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من ناحية الهيمنة التكنولوجية، حيث هناك قلق أمريكي كبير بسبب تفوق النظام التكنولوجي الصيني السنوات الماضية بصورة فائقة.

الهيمنة التكنولوجية العالمية



وأكد الأزرق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصين أصبحت تخطو خطوات واضحة سياسية عالمية الفترة الأخيرة، وفي ظل التقدم التكنولوجي الصيني أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية قلقة كثيرًا من الجانب الصيني، خاصة أن الصين تمتلك قوة اقتصادية، وتجارية، تكنولوجية، وعسكرية فائقة.

قيادة النظام العالمى القادم

وأضاف في حديثه، أن قيادة النظام العالمي الجديد سيكون مرتبطًا بالجانب التكنولوجي، بجانب القوى العسكرية والاقتصادية، وبالتالي عندما تهيمن الصين على الجانب الإبداعي التكنولوجي العالمي فسوف يكون لديها جميع المؤهلات التي تجعلها القوى العالمية الأولى في العالم.