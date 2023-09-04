الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة للدراسات الاستراتيجية: الزيادة السكانية تمثل عبئًا على الموازنة العامة

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن الزيادة السكانية تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة المصرية، حيث بسبب هذه الزيادة يتم تقسيم الخدمات على المواطنين كافة، وبالتالي هذا التقسيم في ظل هذا الارتفاع في أعداد السكان يكون هناك انخفاض شديد في مستوى الخدمة المقدمة.

الزيادة السكانية 

وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الأعباء المالية على الأسرة والدولة المصرية تكون في غاية الصعوبة في ظل هذه الزيادة السكانية، حيث تحتاج هذه الزيادة السكانية المزيد من الوحدات السكانية، والمزيد من الطرق ومضاعفة الخدمات في ظل محدودية الموارد.

زيادة الاستثمارات الخدمية 

وأضاف في حديثه، أنه يتم توجيه نسبة كبيرة من عائد الاستثمارات التي تقوم بها الدولة المصرية في خدمة ملف التعداد السكاني المرتفع، وبالتالي يكون هناك ضغط شديد على موارد الدولة، والذي يؤدي إلى بطء شديد في العملية التنموية.

وتابع: "الحياة الكريمة التي تهدف الدولة توفيرها للمواطنين تستهدف المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الخدمية مثل التعليم الصحة، وغيرهما من القطاعات من أجل استيعاب هذه الأعداد الكبيرة".

عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاستراتيجية اكسترا نيوز اكسترا اليوم التعاداد السكاني المرتفع

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

فلاح وزوجته مذبوحان.. قرارات عاجلة من النيابة فى جريمة كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب