القاهرة للدراسات الاستراتيجية: الزيادة السكانية تمثل عبئًا على الموازنة العامة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن الزيادة السكانية تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة المصرية، حيث بسبب هذه الزيادة يتم تقسيم الخدمات على المواطنين كافة، وبالتالي هذا التقسيم في ظل هذا الارتفاع في أعداد السكان يكون هناك انخفاض شديد في مستوى الخدمة المقدمة.

الزيادة السكانية

وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الأعباء المالية على الأسرة والدولة المصرية تكون في غاية الصعوبة في ظل هذه الزيادة السكانية، حيث تحتاج هذه الزيادة السكانية المزيد من الوحدات السكانية، والمزيد من الطرق ومضاعفة الخدمات في ظل محدودية الموارد.

زيادة الاستثمارات الخدمية

وأضاف في حديثه، أنه يتم توجيه نسبة كبيرة من عائد الاستثمارات التي تقوم بها الدولة المصرية في خدمة ملف التعداد السكاني المرتفع، وبالتالي يكون هناك ضغط شديد على موارد الدولة، والذي يؤدي إلى بطء شديد في العملية التنموية.

وتابع: "الحياة الكريمة التي تهدف الدولة توفيرها للمواطنين تستهدف المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الخدمية مثل التعليم الصحة، وغيرهما من القطاعات من أجل استيعاب هذه الأعداد الكبيرة".