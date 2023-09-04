معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية بقرية "بردنوها" بمركز مطاى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتشجيع العمل على تنمية المشروعات الصغيرة بالقرى ودعم أصحاب هذه الحرف والصناعات من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة وإقامة معارض ومنافذ في مناطق حيوية لتسويق وعرض المنتجات والمشغولات لتلقى إقبالا من المواطنين.

تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات

وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى إلى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات من خلال دعم وتمكين أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية عبر العديد من المبادرات والبرامج والمنصات الإلكترونية التي تسهم في تسويق الحرف اليدوية والترويج لتلك المنتجات، إلى جانب توفير فرص عمل للمرأة والشباب ودعم صغار المنتجين والحفاظ على المنتجات التي تشتهر وتمتاز بها المحافظة.

وفى ذات السياق، تفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أقسام معرض المنتجات والمشغولات اليدوية الذى أُقيم بقرية الإتلات التابعة لمجلس قروي بردنوها، حيث تنوعت المنتجات المعروضة ما بين(منتجات جلدية ـ منسوجات قطنية ـ مشغولات يدوية)، وذلك في إطار تشجيع العمل على تنمية المشروعات الصغيرة بالقرى وتحسين مستوى الدخل للمواطنين وتوفير فرص عمل مبتكرة.

ندوة توعوية عن تنظيم الأسرة

من ناحية آخرى أكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال عقدت ندوة توعوية عن تنظيم الأسرة بحضور عادل عبد الوهاب رئيس القرية والدكتورة سهام مختار مدير وحدة منبال الصحية والعاملين بالوحدة الصحية وبعض السيدات من القرية وتم التعريف بأهمية قضية تنظيم الأسرة على الفرد والمجتمع والتنويه على الحملة بمركز مطاي والتي تستمر من السبت الموافق ٢ سبتمبر وحتى الأربعاء ٦ سبتمبر المقبل في اطار توفير خدمات تنظيم الأسرة إلى اكبر عدد ممكن من سيدات مركز مطاي بالوحدات الصحيه بالمركز والقرى وكذلك بالعيادات المتنقله.

كما عقدت الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها ندوة توعوية تحت عنوان " حقك تنظمي " بالوحدة الصحية لقرية لتلات بحضور مسئولي الوحدة الصحية والسيد ربيع عبد الحليم رئيس القرية وبعض المترددات علي الوحدة الصحية.

معرض للمنتجات اليدوية بإحدي قري مطاي بالمنيا